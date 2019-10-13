Тина Кароль появилась на публике в откровенном платье

Звезда блеснула в наряде мятного цвета с обнаженной спиной.

Тина Кароль поразила фанатов в откровенном платье instagram.com/_fantina

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Вчера, 15 октября, в столичном Дворце “Украина“ состоялся концерт-запись первого в осеннем сезоне юмористического шоу “Вечерний квартал“. Звездной гостьей вечера стала певица Тина Кароль, которая поразила публику изысканным и одновременно откровенным нарядом. Артистка вышла на сцену в асимметричном платье на одно плечо модного мятного цвета. Изюминкой наряда стала максимально обнаженная спина. Образ Кароль дополнила серебристыми босоножками на шпильке.

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Стоит отметить, что о коллекции соблазнительных нарядов Тины Кароль буквально ходят легенды. На шоу-проектах, в которых появляется звезда, она демонстрирует последние новинки мира моды. Так, на недавнем восьмом эфире проекту “Танцы со звездами“ Кароль продемонстрировала роскошный лук в платье макси цвета фуксии с откровенным декольте и очень высоким разрезом. Образ также дополнили аккуратные серебристые босоножки.

Ранее мы писали, что Тина Кароль прогулялась по Киеву в эффектном мини.

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