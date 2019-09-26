53-летняя Сальма Хайек выставила обнаженное фото в честь своих подписчиков
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53-летняя голливудская актриса Сальма Хайек предстала перед поклонниками абсолютно голой. В Инстаграм горячая мексиканская красавица выставила фото из кабинета специалиста по иглоукалыванию. В кадре Хайек лежит на животе, а вдоль ее позвоночника торчат длинные иглы. Судя по всему, иголок 12, поскольку звезда "посвятила" фото своему личному новому рекорду в Сети - теперь у нее 12 млн. подписчиков.
Я очень благодарен всем вам за вашу любовь и поддержку. Даааа !!! Вы довели меня до 12 миллионов !!! Игла для здоровья и благополучия, каждая из которых символизирует миллион из вас. Игла здоровья и хорошего самочувствия, представляющая каждый из миллионов. - написала актриса.
I’m very grateful to all of you for your love and support. Yaaaay!!! You have gotten me to the 12 million!!! A needle for health and well-being representing each million of you. Gracias a todos ustedes por su cariño y apoyo. Braaavoooo!!! Ya llegamos a los 12 millones! Una aguja de salud y bienestar representando cada uno de los millones.
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Поклонники расхвалили в комментариях формы актрисы, назвав ее "горячей" и "очень сексуальной".
Стоит отметить, что звезда частенько балует подписчиков горячими фото. Так, недавно она добавила в Инстаграм фото, на котором позирует лежа в наряде, который откровенно распахивается на груди.
Ранее мы писали, что Сальма Хайек показала горячие фото в купальнике.
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