Звезда показала, как ей делают иглоукалывание - и посвятила это фото 12 млн. своих подписчиков в Инстаграм .

53-летняя Сальма Хайек выставила обнаженное фото в честь своих подписчиков instagram.com/salmahayek

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53-летняя голливудская актриса Сальма Хайек предстала перед поклонниками абсолютно голой. В Инстаграм горячая мексиканская красавица выставила фото из кабинета специалиста по иглоукалыванию. В кадре Хайек лежит на животе, а вдоль ее позвоночника торчат длинные иглы. Судя по всему, иголок 12, поскольку звезда "посвятила" фото своему личному новому рекорду в Сети - теперь у нее 12 млн. подписчиков.

Я очень благодарен всем вам за вашу любовь и поддержку. Даааа !!! Вы довели меня до 12 миллионов !!! Игла для здоровья и благополучия, каждая из которых символизирует миллион из вас. Игла здоровья и хорошего самочувствия, представляющая каждый из миллионов. - написала актриса.

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Поклонники расхвалили в комментариях формы актрисы, назвав ее "горячей" и "очень сексуальной".

Стоит отметить, что звезда частенько балует подписчиков горячими фото. Так, недавно она добавила в Инстаграм фото, на котором позирует лежа в наряде, который откровенно распахивается на груди.

Ранее мы писали, что Сальма Хайек показала горячие фото в купальнике.

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