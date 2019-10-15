55-летняя кинодива снялась в рекламе помады Dolce & Gabbana.

Царственно хороша: Моника Беллуччи снялась в яркой рекламе известного бренда ivona.bigmir.net

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Кинодива Моника Беллуччи в который раз подтвердила свой статус одной из самых красивых и эффектных знаменитостей - 55-летняя знаменитость снялась в яркой рекламе Dolce & Gabbana.

Фото и мини-фильм, посвященный новой коллекции косметики, появились в Инстаграм Беллуччи и на странице бренда.

Как и платье Dolce & Gabbana, помада The Only One подчеркивает женственность и чувственность, - значится в описании новинки.

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В рекламном фильме бьюти-коллекции также появились Бьянка Балти, Джуни Ким, Кьяра Шелси и Катрина Ло.

В компании Dolce & Gabbana Beauty появляются женщины разного возраста, разной внешности и культуры. Но каждая из них - роскошная, и воплощает в себе индивидуальный стиль в макияже, вместе с тем привнося свое уникальное видение красоты, - сообщается в рекламном видео Dolce & Gabbana.

Буллуччи появилась в кадре в роскошном образе - она позировала в черной майке с глубоким декольте, поверх которой был надет темный пиджак с золотистым орнаментом. Звезда представила темную помаду вишневого оттенка.

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