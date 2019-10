Царственно хороша: Моника Беллуччи снялась в яркой рекламе известного бренда

Читай также: Визит Владимира и Елены Зеленских в Латвию: Какой наряд выбрала первая леди

Кинодива Моника Беллуччи в который раз подтвердила свой статус одной из самых красивых и эффектных знаменитостей - 55-летняя знаменитость снялась в яркой рекламе Dolce & Gabbana.

Фото и мини-фильм, посвященный новой коллекции косметики, появились в Инстаграм Беллуччи и на странице бренда.

Как и платье Dolce & Gabbana, помада The Only One подчеркивает женственность и чувственность, - значится в описании новинки.