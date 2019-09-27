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Озорная Ратаковски взбудоражила Сеть в микро-бикини

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Супермодель выставила фото в купальнике очень откровенного фасона, дизайн которого разработала сама.

Озорная Ратаковски взбудоражила Сеть в микро-бикини
Озорная Ратаковски взбудоражила Сеть в микро-бикини
ivona.bigmir.net

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Американская супермодель Эмили Ратаковски, которая славится своей любовью к откровенным нарядам, поразила поклонников пикантным купальником. В Инстаграм Эмили представила новую модель бикини собственного бренда одежды - она позирует в черном комплекте с открытым топом на завязке и микро-трусиками. К слову, идеальная фигура Эмили выглядит в таком купальнике потрясающе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@inamoratawoman

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

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За несколько часов в Сети публикация набрала около 1,4 млн. лайков.

Напомним, что ранее Эмили представила не менее откровенную модель из коллекции своего бренда - девушка позировала в темном монокини с очень высокими разрезами на бедрах и открытым животом.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски в одном бикини посетила супермаркет.

 

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Теги: Эмили Ратаковски, фото в купальнике, бикини, мини
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Источник: ivona.bigmir.net

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