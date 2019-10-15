Смело: Маша Ефросинина позировала топлес для известного глянца

Ведущая Маша Ефросинина показала кадр с фотосессии для журнала Elle.

Известная ведущая, блогер и актриса Маша Ефросинина удивила поклонников откровенным снимком. Звезда показала неизданный ранее снимок с фотосъемки для популярного глянца.

Читай также: “Вы мне сильно льстите“: Маша Ефросинина обратилась к хейтерам

Отметим, что в конце весны, накануне своего юбилея Ефросинина приняла участие в стильной и откровенной фотосессии для известного журнала Elle.

На своей странице в Instagram артистка запостила еще один снимок с пикантной фотосъемки. На фото звезда позировала топлес, прикрыв грудь руками. Она одета только в черные лосины. Кроме того, на ее теле можно увидеть жемчужные украшения.

Поклонники принялись активно комментировать новую публикацию Ефросининой. Многие отметили, что звезда очень красивая, а фото получилось глубоким.

Читай также: Притула признался, кто входит в его ТОП-3 женщин украинского шоубизу И

“Вау супер))👍💚 Шикарно выглядите😉“, “Дуже глубоке фото! Круто❤️“, “Така енергетика на фото😍“, “Богиня👏👏 Шикарная😍“, “Невероятная 😍💕💖“, “Ну дуже гарне фото😻“, “Маша, какая вы шикарная 🔥“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Маша Ефросинина призналась, что была жертвой психологического насилия.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.