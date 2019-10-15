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Смело: Маша Ефросинина позировала топлес для известного глянца

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Ведущая Маша Ефросинина показала кадр с фотосессии для журнала Elle.
Смело: Маша Ефросинина позировала топлес для известного глянца
Смело: Маша Ефросинина позировала топлес для известного глянца
instagram.com/mashaefrosinina

Известная ведущая, блогер и актриса Маша Ефросинина удивила поклонников откровенным снимком. Звезда показала неизданный ранее снимок с фотосъемки для популярного глянца.

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Отметим, что в конце весны, накануне своего юбилея Ефросинина приняла участие в стильной и откровенной фотосессии для известного журнала Elle.  

На своей странице в Instagram артистка запостила еще один снимок с пикантной фотосъемки. На фото звезда позировала топлес, прикрыв грудь руками. Она одета только в черные лосины. Кроме того, на ее теле можно увидеть жемчужные украшения.

Поклонники принялись активно комментировать новую публикацию Ефросининой. Многие отметили, что звезда очень красивая, а фото получилось глубоким.

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“Вау супер))👍💚 Шикарно выглядите😉“, “Дуже глубоке фото! Круто❤️“, “Така енергетика на фото😍“, “Богиня👏👏 Шикарная😍“, “Невероятная 😍💕💖“, “Ну дуже гарне фото😻“, “Маша, какая вы шикарная 🔥“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Маша Ефросинина призналась, что была жертвой психологического насилия.

 

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Теги: Маша Ефросинина
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Источник: Ivonа bigmir)net

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