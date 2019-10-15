Елена-Кристина Лебедь показала романтический кадр с возлюбленным

Звезда "Аферистов в Сетях" поделилась новым фото с Павлом Розенко.

Известаная тележурналистка, звезда проекта “Аферисты в сетях“ Елена-Кристина Лебедь поделилась в соцсети новой фотографией со своим возлюбленным, бывшим вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко.

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Так, на своей странице в Instagram 29-летняя девушка опубликовала милое фото с бойфрендом. В кадре Елена-Кристина позирует в бежевом топе и с ярким макияжем. Павел одет в темно-зеленую футболку с текстовым принтом,а все его лицо в следах от ярко-красной помады.

В описании к свежей фотографии Лебедь в шутку написала, что во время съемок ей запрещают портить грим. Поэтому своего любимого она целует только мысленно.

“Когда я уже на съёмке и грим портить нельзя, а коханий проезжал мимо. Ну шо поделать - только мысленный шквал. Только мысленный. Просто мысли материальны“, - подписала фото Елена-Кристина.

Напомним, ранее Елена-Кристина Лебедь вместе с возлюбленным-политиком посетила модный показ.

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