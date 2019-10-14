Народный избранник похвастался веселым выходным, который провел в кругу семьи.

Депутат Скичко показал атмосферное фото с семьей - в осенних листьях instagram.com/aleksandrskichko

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Известный телеведущий, депутат ВР Александр Скичко похвастался семейным отдыхом на природе. В Инстаграм Александр добавил фото, сделанное в парке. Александр, его супруга Елизавета, их маленькая дочь и сын жены от первого брака позируют, сидя на земле в осенних листьях. Они подбрасывают желтые листья и радостно смеются. Семейство одето в спортивные костюмы и, судя по всему, получает необычайное удовольствие от прогулки на воздухе.

В последнее время очень редко выпадает возможность провести время с родными и близкими, однако, когда такая возможность появляется - я использую ее на 200%, - написал Скичко.

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