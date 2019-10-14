Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Депутат Скичко показал атмосферное фото с семьей - в осенних листьях

Комментариев: 0
Народный избранник похвастался веселым выходным, который провел в кругу семьи.

Депутат Скичко показал атмосферное фото с семьей - в осенних листьях
Депутат Скичко показал атмосферное фото с семьей - в осенних листьях
instagram.com/aleksandrskichko

Читай также: "Красавица из президентской ложи": Что известно о юной спутнице Лукашенко

Известный телеведущий, депутат ВР Александр Скичко похвастался семейным отдыхом на природе. В Инстаграм Александр добавил фото, сделанное в парке. Александр, его супруга Елизавета, их маленькая дочь и сын жены от первого брака позируют, сидя на земле в осенних листьях. Они подбрасывают желтые листья и радостно смеются. Семейство одето в спортивные костюмы и, судя по всему, получает необычайное удовольствие от прогулки на воздухе.

В последнее время очень редко выпадает возможность провести время с родными и близкими, однако, когда такая возможность появляется - я использую ее на 200%, - написал Скичко.

Ранее мы писали, что модель из Одессы прокомментировала звонок нардепа Ильи Кивы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: нардеп, семья, Александр Скичко, жены
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь