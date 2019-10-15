"Ты - мое настроение!": Андрей Бедняков трогательно поздравил жену с днем рождения

Известный ведущий Андрей Бедняков опубликовал забавные фото с женой и поздравил ее с днем рождения.

Украинский ведущий и актер, наиболее известный по шоу “Орел и решка“ и “X-Фактор“, Андрей Бедняков забросал Сеть забавными фотографиями со своей супругой, актрисой Анастасией Короткой.

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Подборку снимков Бедняков разместил 15 октября по случаю дня рождения возлюбленной. Так, на своей странице в Instagram артист опубликовал трогательное обращение к имениннице. В посте Андрей написал, что Настя прекрасная супруга, хорошая мать и верный друг. Также телеведущий отметил, что и половины не смог бы сделать без поддержки жены.

“Ты самый жизнерадостный человек на планете! Ты прекрасная мама! Ты отличная жена! Ты верный друг! Ты - батарейка, которая никогда не сядет! Ты - устремлённая и напористая! Я уверен, что скоро все о тебе услышат по-новому! Ты - тот человек, который заставляет и помогает мне идти вперёд. Я с уверенностью могу сказать, что я бы и половины не смог сделать без тебя! Ты - моя сумасшедшая поддержка. Ты - мое настроение! И я сделаю ВСЁ, чтобы твоя жизнь была веселой и легкой (но, думаю, со мной это вряд ли получится )) с Днём Рождения , Беднякова (хоть в паспорте ты и Короткая)“, - написал Андрей Бедняков.

Отметим, что Анастасия Короткая и Андрей Бедняков поженились 31 августа 2014 года. Пара воспитывает 4-летнюю дочь Ксению.

Напомним, ранее Андрей Бедняков “взорвал“ Сеть голым фото.

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