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"Ты - мое настроение!": Андрей Бедняков трогательно поздравил жену с днем рождения

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Известный ведущий Андрей Бедняков опубликовал забавные фото с женой и поздравил ее с днем рождения.
"Ты - мое настроение!": Андрей Бедняков трогательно поздравил жену с днем рождения
"Ты - мое настроение!": Андрей Бедняков трогательно поздравил жену с днем рождения
instagram.com/biedniakov

Украинский ведущий и актер, наиболее известный по шоу “Орел и решка“ и “X-Фактор“, Андрей Бедняков забросал Сеть забавными фотографиями со своей супругой, актрисой Анастасией Короткой.

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Подборку снимков Бедняков разместил 15 октября по случаю дня рождения возлюбленной. Так, на своей странице в Instagram артист опубликовал трогательное обращение к имениннице. В посте Андрей написал, что Настя прекрасная супруга, хорошая мать и верный друг. Также телеведущий отметил, что и половины не смог бы сделать без поддержки жены.

“Ты самый жизнерадостный человек на планете! Ты прекрасная мама! Ты отличная жена! Ты верный друг! Ты - батарейка, которая никогда не сядет! Ты - устремлённая и напористая! Я уверен, что скоро все о тебе услышат по-новому! Ты - тот человек, который заставляет и помогает мне идти вперёд. Я с уверенностью могу сказать, что я бы и половины не смог сделать без тебя! Ты - моя сумасшедшая поддержка. Ты - мое настроение! И я сделаю ВСЁ, чтобы твоя жизнь была веселой и легкой (но, думаю, со мной это вряд ли получится )) с Днём Рождения , Беднякова (хоть в паспорте ты и Короткая)“, - написал Андрей Бедняков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ты самый жизнерадостный человек на планете ! Ты прекрасная мама ! Ты отличная жена ! Ты верный друг ! Ты - батарейка , которая никогда не сядет ! Ты - устремлённая и напористая! Я уверен , что скоро все о тебе услышат по-новому ! Ты - тот человек , который заставляет и помогает мне идти вперёд . Я с уверенностью могу сказать , что я бы и половины не смог сделать без тебя ! Ты - моя сумасшедшая поддержка. Ты - мое настроение ! И я сделаю ВСЁ, чтобы твоя жизнь была веселой и легкой ( но, думаю, со мной это вряд ли получится )) с Днём Рождения , Беднякова ( хоть в паспорте ты и Короткая 😡) ! ❤️❤️❤️ ——- VERY HAPPY BIRTHDAY , MY

Допис, поширений Андрей Бедняков (@biedniakov)

Отметим, что Анастасия Короткая и Андрей Бедняков поженились 31 августа 2014 года. Пара воспитывает 4-летнюю дочь Ксению.

Напомним, ранее Андрей Бедняков “взорвал“ Сеть голым фото.

 

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Теги: Андрей Бедняков, Анастасия Короткая
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Sancho-s    16.10.2019, 11:55
Оценка:  0
Sancho-s
Чёт он какой-то пластмассовый и шутки такие...
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