Рваные джинсы-клеш: Стильная Надя Дорофеева похвасталась дерзким луком

Солистка группы "Время и Стекло" показала новый модный образ.

Популярная украинская исполнительница, участница группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева обожает делиться с поклонниками снимками в стильных образах. Кроме того, артистка создала концепт-стор корейских брендов SO DODO. И теперь на соцсетях хвастается нарядами собственного магазина.

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Так, на своей странице в Instagram Дорофеева показала еще один модный лук. На свежем снимке певица запечатлена в рваных джинсах-клеш и черном бомбере. Свой образ Надя дополнила черно-белыми кроссовками и платком, который завязала на поясе.

На фото звезда позирует на фоне загородного дома. В одной руке она держит большой черный рюкзак, а во второй стаканчик любимого лате.

“Какая Погода!“, - подписала фото Надя Дорофеева.

Многим подписчикам понравился дерзкий образ звезды. Они оставили комплименты в комментариях к снимку.

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“Погода прекрасная, как и ты“, “Стильная додо гёрл“, “Какие джинсыыыыы“ ,“моя богиня“, “Вау сильно красивая“ ,“Лук – огонь. В принципе, как и всегда“ ,“Длинноногая икона стиля“, - пишут пользователи Сети.

Ранее муж Дорофеевой, DANTES выпустил клип-манифест поколения 30-летних.

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