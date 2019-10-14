Санта Димопулос показала новое фото с дочкой, которой исполнился месяц

14 октября дочери экс-"ВИА Гры" Санты Димопулос исполнился один месяц.

В понедельник, 14 октября, известная певица и экс-солистка культовой группы “ВИА Гра“ Санта Димопулос и ее супруг Игорь Кучеренко отметили один месяц с дня рождения их дочери Софии.

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В честь праздника звездная мама опубликовала новый снимок с малышкой. На своей странице в Instagram Санта разместила фото, на котором она в белом наряде держит на руках девочку и нежно прижимает к себе. Димопулос счастливо улыбается на камеру. А вот лица маленькой Софии не видно так, как она сняла спиной к камере.

“Сегодня большой праздник – День Покрова Пресвятой Богородицы! А ещё месяц нашей принцессе. Всего месяц, а она уже столько привнесла в наши жизни – безусловную любовь, смысл, абсолютное счастье и чувство единения с ней, друг с другом, со Вселенной и я уже совершенно не представляю свою жизнь без неё“, - трогательно написала артистка.

Ранее Санта Димопулос призналась, сколько заплатила за роды в Монте-Карло.

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