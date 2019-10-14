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"Дамочка, угомонись уже": Каменских потроллила Полякову в Сети

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Оля Полякова предложила поклонникам выбрать, кто красивее - она или Настя Каменских - в Сети завязался спор .

"Дамочка, угомонись уже": Каменских потроллила Полякову в Сети
instagram.com/polyakovamusic

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Популярная певица Оля Полякова спровоцировала спор между своими поклонниками и почитателями Насти Каменских. В Инстаграм “супер-блондинка“ Полякова выставила фото, состоящее из двух кадров - с одной стороны она добавила свой снимок в латексном наряде и кокошнике в виде короны, а с другой стороны - фото Каменских в просторном комбинезоне кирпичного цвета с широким черным поясом. 

Ну поехали! Кто краше?😂, - уточнила Полякова.

Настя Каменских тут же отреагировала на публикацию - и потроллила Полякову в комментарии:

Дамочка, угомонись уже 😂 мы прекрасны обе😘😘😘, - написала Каменских.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну поехали! Кто краше?😂

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

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Поклонники обеих звезд отметили, что певицы красивы обе, но по-разному и подчеркнули, что Полякова с того момента, как попала с Каменских в состав жюри на шоу Х-Фактор - слишком часто сравнивает себя и Настю.

  • Такое впечатление, что @kamenskux сеет комплекс у Поляковой) вы абсолютно разные. Я бы даже сказала это не сравнимо. Внешность абсолютно разная, разный типаж. Как певицы, тоже разные. Стиль, манера, вокал все разное. Тут кому, что нравится. Я фанатка Поляковой, если бы выбирать на чей концерт пойти, пойду к Оле, если внешность - Каменских. Характер - Оля.Разные и все. Ну зачем, тебе Оля, постоянно эти сравнения)? - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Оля Полякова рассказала, что была любовницей своего мужа. 

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Теги: Оля Полякова, Настя Каменских, троллинг, сравнение, красота
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Источник: ivona.bigmir.net

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