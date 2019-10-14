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День защитника Украины 2019: Как звезды звезды поздравили украинцев

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Праздничная подборка фото украинских звезд от Ivona.
День защитника Украины 2019: Как звезды звезды поздравили украинцев
День защитника Украины 2019: Как звезды звезды поздравили украинцев
instagram.com

В понедельник, 14 октября, украинцы отмечают сразу несколько важных праздников - Покров Пресвятой Богородицы, День защитника Украины и День украинского казачества.

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В Instagram и Facebook украинские знаменитости показали, как провели этот день, а также поздравили своих близких и сограждан.

Ivona собрала самые оригинальные и трогательные поздравления звезд.

  • Маша Ефросинина

  • Лилия Ребрик

  • Ольга Фреймут

  • Группа “Антитіла“

  • Кристина Соловий

  • Надежда Матвеева

  • Александр Пономарев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вітаю всіх зі Святом Покрови Пресвятої Богородиці ! Пресвята Діво Маріє , покрий нас своїм Покровом від усіляких небезпек і захисти Україну ! Величаємо Тебе, Пресвята Діво, і шануємо Покров Твій святий, бо Тебе бачив святий Андрій у повітрі, коли Ти молилися за нас Христу. Богородице Діво‚ радуйся, Благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти в жонах‚ і благословен плід утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Амінь.

Допис, поширений Пономарьов Олександр (@ponomaryovoleksandr)

  • Елена Зеленская
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сьогодні, у світлий день Покрови Пресвятої Богородиці, ми відзначаємо День захисника України та шануємо наших хоробрих захисників. Я хочу висловити пошану нашим воїнам, медикам, волонтерам, журналістам, дипломатам та їхнім родинам – всім тим, хто щодня оберігає нашу країну, наші сім’ї та наших дітей. Хочу подякувати їхнім родинам. Хочу вшанувати пам’ять всіх тих героїв, що загинули, захищаючи Батьківщину. Слава всім вам, українцям – хоробрим, сильним та незламним. Слава Україні! #ДякуюЗахисникамУкраїни

Допис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

  • Актеры студии “Квартал 95“

  • Янина Соколова

  • Олег Скрипка

  • Игорь Кондратюк

Напомним, ранее мы писали об истории, традициях и символах Дня украинского казачества.

 

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Теги: Покров Пресвятой Богородицы, День защитника Украины, день украинского казачества, украинские звезды
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Источник: Ivonа bigmir)net

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