Праздничная подборка фото украинских звезд от Ivona.

День защитника Украины 2019: Как звезды звезды поздравили украинцев instagram.com

В понедельник, 14 октября, украинцы отмечают сразу несколько важных праздников - Покров Пресвятой Богородицы, День защитника Украины и День украинского казачества.

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В Instagram и Facebook украинские знаменитости показали, как провели этот день, а также поздравили своих близких и сограждан.

Ivona собрала самые оригинальные и трогательные поздравления звезд.

Маша Ефросинина

Лилия Ребрик

Ольга Фреймут

Группа “Антитіла“

Кристина Соловий

Надежда Матвеева

Александр Пономарев

Елена Зеленская

Актеры студии “Квартал 95“

Янина Соколова

Олег Скрипка

Игорь Кондратюк

Напомним, ранее мы писали об истории, традициях и символах Дня украинского казачества.

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