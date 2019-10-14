День защитника Украины 2019: Как звезды звезды поздравили украинцев
В понедельник, 14 октября, украинцы отмечают сразу несколько важных праздников - Покров Пресвятой Богородицы, День защитника Украины и День украинского казачества.
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В Instagram и Facebook украинские знаменитости показали, как провели этот день, а также поздравили своих близких и сограждан.
Ivona собрала самые оригинальные и трогательные поздравления звезд.
- Маша Ефросинина
Мои защитники: от страхов, от одиночества, от грусти, от внешних обстоятельств! Мои защитники, которые принимают меня всякой!!! Пока я считаю Часы, чтобы уткнуться в колючую бороду одного и потискать сладкие щёки другого, поцелуйте срочно ваших самых родных защитников! #зднемзахисника
- Лилия Ребрик
- Ольга Фреймут
- Группа “Антитіла“
Антитіла вітають усіх з Днем Захисника України! ⠀ Боронять! Вірять! Захищають! Кожен день за наш з вами спокій, затишок і мир стоять стіною! Не забуваємо і дякуємо! ⠀ «І сміятись, не ховати лице! Для них воля - сміття. А для нас - понад усе!» Завжди моя! ⠀ #antytila_official #antytila #антитіла
- Кристина Соловий
Вітаю захисників і захисниць, героїв і героїнь України зі святом! Завдяки Вам я почуваюся у безпеці і можу займатися улюбленою справою! Приєднуйтесь до руху подяки військовим, ветеранам та ветеранкам - прикладіть руку до серця при зустрічі з ними❤️ #завдякитобі #повернисьживим
- Надежда Матвеева
- Александр Пономарев
Вітаю всіх зі Святом Покрови Пресвятої Богородиці ! Пресвята Діво Маріє , покрий нас своїм Покровом від усіляких небезпек і захисти Україну ! Величаємо Тебе, Пресвята Діво, і шануємо Покров Твій святий, бо Тебе бачив святий Андрій у повітрі, коли Ти молилися за нас Христу. Богородице Діво‚ радуйся, Благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти в жонах‚ і благословен плід утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Амінь.
- Елена Зеленская
Сьогодні, у світлий день Покрови Пресвятої Богородиці, ми відзначаємо День захисника України та шануємо наших хоробрих захисників. Я хочу висловити пошану нашим воїнам, медикам, волонтерам, журналістам, дипломатам та їхнім родинам – всім тим, хто щодня оберігає нашу країну, наші сім’ї та наших дітей. Хочу подякувати їхнім родинам. Хочу вшанувати пам’ять всіх тих героїв, що загинули, захищаючи Батьківщину. Слава всім вам, українцям – хоробрим, сильним та незламним. Слава Україні! #ДякуюЗахисникамУкраїни
- Актеры студии “Квартал 95“
- Янина Соколова
С праздником, наши герои и героини, защитники и защитницы🙌🏼 Только благодаря ВАМ мы каждое утро видим восход солнца , а вечером - его закат. Только благодаря ВАМ мы ощущаем, что находимся под защитой. Только благодаря ВАМ живём мы и наши семьи. Гордимся!Верим!Ждём! Любим! ❤️ #завдякитобі #повертайсяживим
- Олег Скрипка
Вітаю! Звитяжне Козацтво і все Волелюбне Людство! Зі святом Пресвятої Богородиці! З Днем Захисника Вітчизни! Бажаю всім нам швидкої, безкомпромісної ПЕРЕМОГИ!! І металевої ВОЛІ до Світла, Добра і Любові!!! Слава Україні!! Героям Нашим Слава! Слава! Слава!!! #олегскрипка #україна
- Игорь Кондратюк
Напомним, ранее мы писали об истории, традициях и символах Дня украинского казачества.
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