Регина Тодоренко призналась, что поправилась после поездки в Италию
Известная ведущая и исполнительница Регина Тодоренко, которая недавно вернулась с путешествия в Италии, сделала неожиданное признание.
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На своей странице в Instagram артистка заявила, что во время поездки за границу набрала три килограмма. Также звезда опубликовала черно-белый снимок, на котором запечатлена в черном боди и кожаной куртке.
В описанию к фото Регина рассказала, как относится к моделям plus-size и бодипозитиву. Кроме того, Тодоренко заявила, что восхищается Али Тейт Катлер.
“#послеРодов пришла в форму, но после путешествия в Италию снова набрала +3кг. Сегодня увидела новую модель plus-size #victoriassecret и решила , что мне срочно необходимо заняться своей фигурой!!!!. Я восторгаюсь такими людьми, как @ali_tate_cutler, которая выглядит прекрасно, несмотря на свои объемы (все подтянутое и упругое). Мне кажется, именно такими должны быть девчонки, которые топят за #bodypositive !
Не перестаю удивляться цикличности моды. Скоро на картинах снова будут изображать дам с пышными формами как в эпоху Возрождения. Интересно , что придёт на смену такому эталону женской красоты)“, - написала Тодоренко.
#послеРодов пришла в форму 💪🏻, но после путешествия в Италию снова набрала 😂+3кг Сегодня увидела новую модель plus-size #victoriassecret и решила , что мне срочно необходимо заняться своей фигурой!!!! 😉. Я восторгаюсь такими людьми , как @ali_tate_cutler , которая выглядит прекрасно, несмотря на свои объемы(все подтянутое и упругое). Мне кажется, именно такими должны быть девчонки , которые топят за #bodypositive ! #регинатодоренко Не перестаю удивляться цикличности моды. Скоро на картинах снова будут изображать дам с пышными формами как в эпоху Возрождения. Интересно , что придёт на смену такому эталону женской красоты) Кстати, скажите , какой у вас размер одежды xs, S, M, L, XL? И как относитесь к #bodypositive ?) За крутейшее фото спасибо нашей талантливой @orlovaphotographer ❤️ Куртка-бомба - @izzy.moscow
Напомним, ранее мы назвали ТОП-4 самых красивых plus-size моделей Украины.
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