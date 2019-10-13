Регина Тодоренко призналась, что поправилась после поездки в Италию

Ведущая Регина Тодоренко показала снимок в купальнике и рассказала о лишнем весе.

Известная ведущая и исполнительница Регина Тодоренко, которая недавно вернулась с путешествия в Италии, сделала неожиданное признание.

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На своей странице в Instagram артистка заявила, что во время поездки за границу набрала три килограмма. Также звезда опубликовала черно-белый снимок, на котором запечатлена в черном боди и кожаной куртке.

В описанию к фото Регина рассказала, как относится к моделям plus-size и бодипозитиву. Кроме того, Тодоренко заявила, что восхищается Али Тейт Катлер.

“#послеРодов пришла в форму, но после путешествия в Италию снова набрала +3кг. Сегодня увидела новую модель plus-size #victoriassecret и решила , что мне срочно необходимо заняться своей фигурой!!!!. Я восторгаюсь такими людьми, как @ali_tate_cutler, которая выглядит прекрасно, несмотря на свои объемы (все подтянутое и упругое). Мне кажется, именно такими должны быть девчонки, которые топят за #bodypositive !

Не перестаю удивляться цикличности моды. Скоро на картинах снова будут изображать дам с пышными формами как в эпоху Возрождения. Интересно , что придёт на смену такому эталону женской красоты)“, - написала Тодоренко.

Напомним, ранее мы назвали ТОП-4 самых красивых plus-size моделей Украины.

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