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Модель Эмили Ратаковски показала, как выглядела в детстве

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Известная модель Эмили Ратаковски поделилась детским фото.
Модель Эмили Ратаковски показала, как выглядела в детстве
Модель Эмили Ратаковски показала, как выглядела в детстве
instagram.com/emrata

Американская модель, дизайнер и актриса британского происхождения Эмили Ратаковски часто радует подписчиков откровенными фото в Сети. Но на этот раз звезда решила запостить милый снимок из семейного архива.

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Так, на своей странице в Instagram 28-летняя девушка показала, какой была в детстве. На фотографии маленькая Эмили лежит под одеялом на кровати. В описании к архивному кадру поинтересовалась у фанов, идет ли ей челка. 

“Субботние утра. Стоит ли мне сделать челку еще раз?“, - написала Ратаковски.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

saturday mornings (should I get bangs again?)

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

Напомним, ранее Эмили Ратаковски в одном бикини посетила продуктовый магазин.

 

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Теги: Эмили Ратаковски
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Источник: Ivonа bigmir)net

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