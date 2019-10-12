Модель Эмили Ратаковски показала, как выглядела в детстве

Известная модель Эмили Ратаковски поделилась детским фото.

Американская модель, дизайнер и актриса британского происхождения Эмили Ратаковски часто радует подписчиков откровенными фото в Сети. Но на этот раз звезда решила запостить милый снимок из семейного архива.

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Так, на своей странице в Instagram 28-летняя девушка показала, какой была в детстве. На фотографии маленькая Эмили лежит под одеялом на кровати. В описании к архивному кадру поинтересовалась у фанов, идет ли ей челка.

“Субботние утра. Стоит ли мне сделать челку еще раз?“, - написала Ратаковски.

Напомним, ранее Эмили Ратаковски в одном бикини посетила продуктовый магазин.

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