Певица Настя Каменских показала, как радуется солнечной погоде.

Настя Каменских в стильном образе прогулялась по солнечному Киеву instagram.com/kamenskux

Известная украинская исполнительница Настя Каменских (NK) поделилась с подписчиками свежими фото в соцсети. Звезда обрадовалась теплой погодой и отправилась на прогулку по столице.

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Так, на своей странице в Instagram артистка запостила несколько кадров с киевских улиц. На солнечных снимках певица позирует в рваных джинсах, белой футболке с текстовым принтом, кожаной куртке и черные туфли.

На ярких фото Настя выглядит счастливо. Звезда радуется, что в Киеве наконец-то наступило Бабье лето.

Поклонникам Каменских понравился ее новый эффектный образ. Кроме того, многие подписчики согласились с артисткой, что сейчас прекрасная погода.

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“Солнечный день - солнечная вы“, “Красоточка“, “Стиль супер“, “Ты просто огонь я видела тебя на Черноморских играх и ты была невероятно красивая“, “Шикарная“, “Вы очень красивая“ ,“Ваааай какая роскошная женщина“, - пишут пользователи Сети.

Ранее Потап рассказал, как изменились отношения с Каменских после свадьбы.

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