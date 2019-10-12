Солистка KAZKA поделилась соблазнительными фото в купальнике

Александра Зарицкая призвала поклонниц любить свое тело.

Известная украинская певица, солистка мегапопулярной группы KAZKA Александра Зарицкая взбудоражила Сеть очередной откровенной фотосессией.

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Так, девушка опубликовала три снимка, на которых она позирует в черном купальнике на фоне водопада. Кадры были сняты во время прогулки на яхте.

В описании к пикантным фото Александра призналась, что раньше комплексовала из-за своей пышной фигуры. Но позже звезда решила принять себя такой, какая она есть.

“Я довго ненавиділа те, що бачила у дзеркалі. Ненавиділа аж доти, поки не зрозуміла - іншою я ніколи не стану. Тож в мене є вибір - сидіти на жорстких дієтах все життя, рахувати калорії в судомах від страху переважити денну норму або зрозуміти, що я така, як я є, і намагатися вдосконалити свої форми. Я за щасливе життя. За спорт і солодощі. На цих фото я відчуваю себе звабливою, красивою, відвертою, СМІЛИВОЮ“, - поделилась Зарицкая.

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Кроме того, артистка призвала всех девушек любить свое тело и предложила подписчицам принять участие в флешмобе.

“Я хочу, щоб ви мене підтримали та опублікували фото, на якому ви собі дійсно подобаєтесь з хештегом #МоєТілоМояKAZKA. Я хочу, щоб кожен з вас навчився любити себе просто так. Адже кожен з нас - апріорі цього вартий. Люблю! Ваша Саша“, - написала солистка KAZKA.

Напомним, ранее cолистка KAZKA подогрела слухи о романе с коллегой по группе.

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