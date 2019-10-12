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Солистка KAZKA поделилась соблазнительными фото в купальнике

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Александра Зарицкая призвала поклонниц любить свое тело.
Солистка KAZKA поделилась соблазнительными фото в купальнике
Солистка KAZKA поделилась соблазнительными фото в купальнике
instagram.com/kazka.band

Известная украинская певица, солистка мегапопулярной группы KAZKA Александра Зарицкая взбудоражила Сеть очередной откровенной фотосессией.

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Так, девушка опубликовала три снимка, на которых она позирует в черном купальнике на фоне водопада. Кадры были сняты во время прогулки на яхте.

В описании к пикантным фото Александра призналась, что раньше комплексовала из-за своей пышной фигуры. Но позже звезда решила принять себя такой, какая она есть.

“Я довго ненавиділа те, що бачила у дзеркалі. Ненавиділа аж доти, поки не зрозуміла - іншою я ніколи не стану. Тож в мене є вибір - сидіти на жорстких дієтах все життя, рахувати калорії в судомах від страху переважити денну норму або зрозуміти, що я така, як я є, і намагатися вдосконалити свої форми. Я за щасливе життя. За спорт і солодощі. На цих фото я відчуваю себе звабливою, красивою, відвертою, СМІЛИВОЮ“, - поделилась Зарицкая.

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Кроме того, артистка призвала всех девушек любить свое тело и предложила подписчицам принять участие в флешмобе.

“Я хочу, щоб ви мене підтримали та опублікували фото, на якому ви собі дійсно подобаєтесь з хештегом #МоєТілоМояKAZKA. Я хочу, щоб кожен з вас навчився любити себе просто так. Адже кожен з нас - апріорі цього вартий. Люблю! Ваша Саша“, - написала солистка KAZKA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ви любите свою фігуру? Чи вважаєте ви себе сексуальною? Я довго ненавиділа те, що бачила у дзеркалі 🙈 Ненавиділа аж доти, поки не зрозуміла — іншою я ніколи не стану. Тож в мене є вибір — сидіти на жорстких дієтах все життя, рахувати калорії в судомах від страху переважити денну норму або зрозуміти, що я така, як я є, і намагатися вдосконалити свої форми. Я за щасливе життя 💃🏻 За спорт і солодощі 🙏🏻 На цих фото я відчуваю себе звабливою, красивою, відвертою, СМІЛИВОЮ. Я хочу, щоб ви мене підтримали та опублікували фото, на якому ви собі дійсно подобаєтесь з хештегом #МоєТілоМояKAZKA. Я хочу, щоб кожен з вас навчився любити себе просто так. Адже кожен з нас — апріорі цього вартий. Люблю! Ваша Саша ❤️ In these photos I feel attractive, beautiful, candid, brave. I want you to support me and post a photo that you really like with the hashtag #МоєТілоМояKAZKA. I want each of you to learn to love yourself just like that. After all, each of us is a priori worth it. Love you! Your Sasha ❤️

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

Напомним, ранее cолистка KAZKA подогрела слухи о романе с коллегой по группе.

 

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Теги: Александра Зарицкая, KAZKA
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Кайдаш    14.10.2019, 10:29
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