Бывший Майли Сайрус встречается с новой девушкой: фото

Лиам Хемсворт был замечен на свидании.

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Лиам Хемсворт встречается с моделью и начинающей актрисой, 22-летней Мэддисон Браун. На днях пару заметили на свидании на улицах Нью-Йорка - влюбленные прогуливались после совместного ланча.

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Ни сам Лиам, ни его представители слухи о романе с Мэддисон пока никак не прокомментировали.

К слову, еще недавно инсайдеры утверждали, что Хемсворт абсолютно свободен и готов к новым отношениям, после громкого развода с Майли Сайрус.

Он ни с кем не встречается, но уже готов к свиданиям, - говорит инсайдер.

В вот личная жизнь Майли Сайрус после развода развивается стремительно - сначала у певицы был роман с блогером Кейтлин Картер, а вскоре звезда была замечена с певцом Коди Симпсоном.

Напомним, что накануне Майли Сайрус впервые прокомментировала развод с Лиамом Хемсвортом.