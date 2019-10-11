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На моем месте была Шиффер: Брежнева создала пикантные наряды с известным брендом

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Артистка поделилась в ярких вещах из новой коллекции aquazzura.

На моем месте была Шиффер: Брежнева создала пикантные наряды с известным брендом
На моем месте была Шиффер: Брежнева создала пикантные наряды с известным брендом
ivona.bigmir.net

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Певица Вера Брежнева, которая живет и выступает в РФ, похвасталась еще одним своим талантом. В Инстаграм артистка добавила серию фотографий с дизайнером Edgardo Osorio и сообщила подписчикам, что создала в соавторстве с ним коллекцию модных платьев. Кроме того, Брежнева отметила, что до нее с брендом сотрудничала супермодель Клаудия Шиффер. Также Вера сама прорекламировала яркие платья - она позирует в коротком черном платье с асимметричным верхом, длинном наряде с глубоким декольте и открытой спиной, а также в ярко-оранжевом облегающем платье. Все наряды Брежнева дополнила изыссканной обувью на каблуке.

Эта история началась прошлым летом )) Основатель бренда @aquazzura - @edgardoprivate предложил мне сделать совместную капсульную коллекцию 💣 сначала мы общались по телефону, затем я прилетела в Милан для знакомства и уточнения деталей. Мы познакомились в шоуруме и сразу начали творить)) До этого у бренда была коллаборация с Клаудией Шиффер, поэтому делать следующую было вдвойне ответственно 🙈. Сначала мы искали формы, каблуки, текстуры, цвета, потом все это Эдгардо соединял в эскизах) Было много согласований, сомнений и даже споров) но в результате я ОЧЕНЬ довольна нашей коллекцией!! Это видно на фото и видео, которые мы вместе сделали во Флоренции)) А вчера мы представили ее в бутике @aquazzurarussia . Так же обувь уже доступна онлайн во всем мире ) Спасибо моей крутейший команде и всем, кто сделал это возможным 💛

Коллекция называется Very Vera 💫, - написали Брежнева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эта история началась прошлым летом )) Основатель бренда @aquazzura - @edgardoprivate предложил мне сделать совместную капсульную коллекцию 💣 сначала мы общались по телефону, затем я прилетела в Милан для знакомства и уточнения деталей. Мы познакомились в шоуруме и сразу начали творить)) До этого у бренда была коллаборация с Клаудией Шиффер, поэтому делать следующую было вдвойне ответственно 🙈. Сначала мы искали формы, каблуки, текстуры, цвета, потом все это Эдгардо соединял в эскизах) Было много согласований, сомнений и даже споров) но в результате я ОЧЕНЬ довольна нашей коллекцией!! Это видно на фото и видео, которые мы вместе сделали во Флоренции)) А вчера мы представили ее в бутике @aquazzurarussia . Так же обувь уже доступна онлайн во всем мире ) Спасибо моей крутейший команде и всем, кто сделал это возможным 💛 Коллекция называется Very Vera 💫 #VeraXAquazzura #verabrezhnevaforaquazzura Если вам ещё интересны подробности, пишите вопросы, буду отвечать в комментариях!

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Поклонники поздравили артистку с таким успехом - и отметили, что все платья ей очень идут.

Позже Брежнева добавила в соцсети снимки с презентации коллекции.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева прокомментировала слухи об изменах Меладзе.

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Теги: Вера Брежнева, бренд, дизайнер одежды
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Источник: ivona.bigmir.net

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