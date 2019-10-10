Александра Кучеренко выставила эффектный снимок из Парижа и рассекретила цель своей поездки во Францию.

Жена Дмитрия Комарова снялась в рекламе косметики instagram.com/aakucherenko

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Супруга телеведущего-путешественника Дмитрия Комарова - модель и телеведущая Александра Кучеренко рассекретила цель своей поездки в Париж. В Инстаграм Мисс Украина-2016 выставила новое эффектное фото на фоне Эйфелевой башни. Александра позирует в черном платье без бретелек и пальто в серую клетку, которое девушка игриво приспустила, обнажив плечи. Образ дополнила черная кепка и ярко-красная помада. В посте Саша рассказала, что в Париже снималась для рекламы косметики giseledelormeparis.

Этим радостно-счастливым фото приоткрою завесу своего пребывания в Париже) Мы снимали рекламную кампанию французской косметики @giseledelormeparis! Однажды я попробовала сыворотку для лица, которая мне досталась в подарок от партнеров мероприятия, которое я вела. Мне так она понравилась, что я захотела купить больше... и... стала лицом бренда в Украине)) Вот такие бывают неслучайные случайности😉 Скоро поделюсь с вами новыми фото, сделанными для @giseledelormeukraine 💋 @enquist.mag, - написала девушка.

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