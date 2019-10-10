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Похудевшая Надя Дорофеева блеснула фигурой в кожаной мини-юбке

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Солистка "Время и Стекло" поделилась кадрами с новой фотосессии.
Похудевшая Надя Дорофеева блеснула фигурой в кожаном мини-юбке
Похудевшая Надя Дорофеева блеснула фигурой в кожаном мини-юбке
instagram.com/nadyadorofeeva

Известная украинская певица, участница популярного музыкального коллектива “Время и Стекло“ Надя Дорофеева порадовала поклонников соблазнительными фотографиями.

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Так, на своей официальной странице в Instagram артистка разместила несколько кадров со съемок в новой фотосессии для проекта “Макияж в стиле города“ косметического бренда Maybelline New York.

На снимках Надя запечатлена в желтой футболке, кожаном корсете и кожаной мини-юбке. Дерзкий образ звезда дополнила полусапожками лимонного оттенка, браслетом и серьгами-кольцами. Кроме того, на фото Дорофеева появилась с новой прической.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@maybelline @mu_inthecitystyle_ua . Soon ... 🔥🔥🔥

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

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Поклонники Дорофеевой засыпали ее комплиментами в комментариях под фото. “Каждая работа с Maybelline показывает нам тебя с разных сторон, но в тоже время всю ту же любимую нами Надю.️ Безумно красивая, ждём новинку. чувствую, это будет безумно круто“, “Красотка, это будет - бомба-граната. Очень жду это. Девушка огонь“, “Чувствую будет бомба пушка БОГИНЯ ТЫ НАША“, “Как можно быть такой красивооооййй“, - пишут пользователи Сети.

Ранее уставшая Надя Дорофеева показала фото без макияжа и сообщила о травме.

 

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Теги: Надя Дорофеева
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Источник: Ivonа bigmir)net

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