Певица выставила семейное фото с прогулки - подписчики отметили, что она давно не выставляла снимков сына и дочери.

"Такие яркие": Слава Каминская умилила Сеть фото с подросшими детьми ivona.bigmir.net

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Участница дуэта "НеАнгелы" 35-летняя Слава Каминская, которая не так давно развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским - и теперь постоянно находится в фокусе внимания публики, умилила Сеть снимком с подросшими детьми.

В Инстаграм звезда добавила фото, сделанное на прогулке. Она позирует спускаясь по лестнице со стеклянными бортиками, держа за руки 5-летнего Леонарда и 4-летнюю Лауру. Дети одеты в яркие вещи и забавные шапочки. Звездная мать - тоже не отстает - она выбрала для прогулки забавный свитер с рисунком-смайлом, джинсы и яркое пальто со змеиным принтом. Образ звезда дополнила удобными белыми ботинками на платформе.

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Подписчики артистки умилились, увидев фото, и отметили в комментариях, что сын и дочка Каминских очень подросли, с тех пор, как Слава в прошлый раз добавляла их фото.

Так детки подросли, давно не было их фото))

Такие взрослые уже детки 👍

Как подросли малявочки😍😍👍

Гарнюні

Ты ж мамина бусинка!😍 Вроде штанишки для голых щиколоток, ан нет, - там носочки тёпленькие. 😘😂 Порадовала старушку 🤗😁, - написали в Сети.

К слову, после развода Славы с супругом, в прессе цитировали заявления супругов, что они будут продолжать растить детей вместе - как именно это теперь осуществляется на практике и с кем большую часть времени проводят Леонард и Лаура - точно не известно.

Ранее мы писали, что Слава Каминская напугала фанатов новым фото.

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