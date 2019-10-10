"Меня крестили вместе с детьми": Ким Кардашьян поделилась яркими фото из Армении
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Светская львица, модель и известная бизнесвумен 38-летняя Ким Кардашьян показала яркие кадры из собора в Армении, в котором на днях крестили ее младших детей - 4-месячного Псалма, полуторагодовалую Чикаго и 3-летнего Сейнта. В Инстаграм знаменитость выставила фото из главного храма Армянской Апостольской церкви. В кадре появляются младшие дети в белых полотняных одеждах и сама Ким со старшей дочерью Норт - в светлой одежде и с покрытой головой.
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В описании Ким отметила, что ее крестили вместе с детьми - до конца неясно, действительно ли знаменитость говорит о крещении как о таинстве - или пытается передать глубину переживаний от ярких моментов.
Спасибо Армении за такую незабываемую поездку. Я чувствую благословение от того, что была крещена вместе с моими детьми в Первопрестольном Святом Эчмиадзине, главном соборе Армении, который иногда называют Ватиканом Армянской Апостольской Церкви. Эта церковь была построена в 303 году нашей эры, - написала Кардашьян.
Thank you Armenia for such a memorable trip. So blessed to have been baptized along with my babies at Mother See of Holy Etchmiadzin, Armenia's main cathedral which is sometimes referred to as the Vatican of the Armenian Apostolic Church. This church was built in 303 AD.📷 @jackie_nickerson
После крещение дети Ким Кардашьян получили такие имена: четырехмесячного Псалма покрестили Варданом, трехлетнего Сейнта - Григором, а полуторагодовалую малышку Чикаго - Ашхен. Старшую дочку Кардашьян 6-летнюю Норт Уэст крестили в Иерусалиме в 2015.
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