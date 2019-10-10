Знаменитость выставила снимки их храма, где крестили ее младших детей.

"Меня крестили вместе с детьми": Ким Кардашьян поделилась яркими фото из Армении ivona.bigmir.net

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Светская львица, модель и известная бизнесвумен 38-летняя Ким Кардашьян показала яркие кадры из собора в Армении, в котором на днях крестили ее младших детей - 4-месячного Псалма, полуторагодовалую Чикаго и 3-летнего Сейнта. В Инстаграм знаменитость выставила фото из главного храма Армянской Апостольской церкви. В кадре появляются младшие дети в белых полотняных одеждах и сама Ким со старшей дочерью Норт - в светлой одежде и с покрытой головой.

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В описании Ким отметила, что ее крестили вместе с детьми - до конца неясно, действительно ли знаменитость говорит о крещении как о таинстве - или пытается передать глубину переживаний от ярких моментов.

Спасибо Армении за такую незабываемую поездку. Я чувствую благословение от того, что была крещена вместе с моими детьми в Первопрестольном Святом Эчмиадзине, главном соборе Армении, который иногда называют Ватиканом Армянской Апостольской Церкви. Эта церковь была построена в 303 году нашей эры, - написала Кардашьян.

После крещение дети Ким Кардашьян получили такие имена: четырехмесячного Псалма покрестили Варданом, трехлетнего Сейнта - Григором, а полуторагодовалую малышку Чикаго - Ашхен. Старшую дочку Кардашьян 6-летнюю Норт Уэст крестили в Иерусалиме в 2015.

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