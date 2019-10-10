"Самая красивая в мире": MARUV поразила фанов нежным образом

Певица MARUV показала снимок со съемок нового клипа.

Известная украинская исполнительница Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом MARUV, очаровала поклонников неожиданным образом.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором продемонстрировала очень нежный и романтический look. На свежем фото MARUV позирует в прозрачном кружевном наряде белого цвета, под которое она надела черное белье. Свой образ певица дополнила темными очками и венком.

В описании к новой фотографии девушка призналась, что это кадр со съемок предстоящего клипа с нового альбома “HellcatStory“.

“Спойлер со съёмок одного из клипов альбома #HellcatStory“, - сообщила MARUV.

Поклонникам понравился новый образ звезды. Многие сравнили певицу с весной, лесной мавкой и нимфой.

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“Это просто прекрасно“, “Вы такая красивая и классная, что я не могу оторвать глаза от фото“, “Боже, яка гарна“, “Всё таки самая красивая в мире“, “Ну слишком уж идеальная“, “Прям “Солнцестояние“, “Очень нежный образ, красиво и душевно. Жду с нетерпением новый альбомчик и клип, кажется, это будет супер“, “Лісова мавка“, “Нимфа“, “Самий красівий спойлер in my life“, “Это так необычно для тебя , очень красиво. Почему-то такой образ ассоциируется с весной, природой“, - пишут в комментариях.

Ранее MARUV укатила в РФ, где ответила на “неудобные“ вопросы.

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