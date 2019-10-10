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Ведущий "Холостяка" показал архивное фото со свадьбы

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Григорий Решетник опубликовал свадебное фото и поздравил жену с годовщиной.
Ведущий "Холостяка" показал архивное фото со свадьбы
Ведущий "Холостяка" показал архивное фото со свадьбы
instagram.com/grisha_reshetnik

Украинский ведущий самого романтического шоу “Холостяк“ Григорий Решетник очаровал Сеть снимком из семейного архива. В отличии от многих знаменитостей Решетник не скрывает свою личную жизнь от поклонников и часто делится в соцсети семейными кадрами с женой Кристиной и сыновьями Иваном и Дмитрием.

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В четверг, 10 октября, на странице своей в Instagram ведущий опубликовал архивное фото со своей свадьбы. На снимке счастливые молодожены обнимаются и улыбаются на камеру. Григорий одет в черный костюм, белую рубашку и галстук-бабочку, а Кристина запечатлена в пышном белоснежном платье с фатой.

В описании к снимку Решетник трогательно поздравил супругу с девятой годовщиной свадьбы. Он в очередной раз признался ей в любви и заявил, что эти 9 лет были самыми счастливыми в его жизни.

“9-ть найщасливіших років! Люблю тебе безмежно“, - подписал свадебный снимок ведущий “Холостяка“.

Напомним, ранее ведущий “Холостяка“ Григорий Решетник показал редкий кадр с родителями.

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Теги: Григорий Решетник, Холостяк
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Источник: Ivonа bigmir)net

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