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"Зачем такое выставлять?": Лорак раскритиковали за фото с молодым любовником

Комментариев: 2
Ани Лорак и Егор Глеб сфотографировались спинами к камере - и вызвали недовольство в Сети.

"Зачем такое выставлять?": Лорак раскритиковали за фото с молодым любовником
ivona.bigmir.net

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, а недавно спровоцировала слухи о возможной беременности, удивила поклонников новым фото со своим юным возлюбленным. В Инстаграм 41-летняя артистка выставила снимок с 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом, сделанное со спины. Пара идет по длинному коридору с несколькими дверями, держась за руки. Лорак позирует в широких брюках и объемной жилетке, а Егор - в джинсах, спортивной куртке и кепке - она, как обычно на фото, сильно сутулится.

Снимок Лорак оставила без подписи, добавив лишь изображение бабочки. Куда или откуда идет пара - также непонятно, возможно, Глеб сопровождает Лорак в гастрольном туре и они возвращаются в отельный номер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

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Многим подписчикам приглянулось фото - они отметили, что Лорак счастлива и активно делится снимками с любимым, однако часть фолловеров возмутились из-за странного ракурса. Также в комментариях подчеркнули, что Глеб слишком часто “прячется“ на фото и снова предположили, что он, возможно, стыдится своей девушки.

  • Инопланетяне 🙄
  • Как таинственно
  • Может быть у парня остеохондроз? Поэтому у него не разгибается спина? Поэтому у него не поднимается голова?
  • Седокова недано похожую фотку запостила
  • Ну зачем вам молодой?
  • фото со спины моё любимое фото. оно так интригует.
  • Егор Глеб стесняется своей девушки, если была бы возможность сам бы с Лорак замутил 💪😋
  • На***на такое выкладывать? Кому интересно смотреть на спину, - возмутились в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за фото с бойфрендом.

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Теги: Ани Лорак, наряды ани Лорак, бойфренды звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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рлплосрпо  (аноним)  10.10.2019, 18:25
Оценка:  0
рлплосрпо
Старая раз.....ная мымра которая предала свою страну
pусский  (аноним)  10.10.2019, 17:55
Оценка:  0
pусский
Просто они договорились с другими свингерами и спешат добраться до постели!
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