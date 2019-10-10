Ани Лорак и Егор Глеб сфотографировались спинами к камере - и вызвали недовольство в Сети.

"Зачем такое выставлять?": Лорак раскритиковали за фото с молодым любовником ivona.bigmir.net

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, а недавно спровоцировала слухи о возможной беременности, удивила поклонников новым фото со своим юным возлюбленным. В Инстаграм 41-летняя артистка выставила снимок с 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом, сделанное со спины. Пара идет по длинному коридору с несколькими дверями, держась за руки. Лорак позирует в широких брюках и объемной жилетке, а Егор - в джинсах, спортивной куртке и кепке - она, как обычно на фото, сильно сутулится.

Снимок Лорак оставила без подписи, добавив лишь изображение бабочки. Куда или откуда идет пара - также непонятно, возможно, Глеб сопровождает Лорак в гастрольном туре и они возвращаются в отельный номер.

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Многим подписчикам приглянулось фото - они отметили, что Лорак счастлива и активно делится снимками с любимым, однако часть фолловеров возмутились из-за странного ракурса. Также в комментариях подчеркнули, что Глеб слишком часто “прячется“ на фото и снова предположили, что он, возможно, стыдится своей девушки.

Инопланетяне 🙄

Как таинственно

Может быть у парня остеохондроз? Поэтому у него не разгибается спина? Поэтому у него не поднимается голова?

Седокова недано похожую фотку запостила

Ну зачем вам молодой?

фото со спины моё любимое фото. оно так интригует.

Егор Глеб стесняется своей девушки, если была бы возможность сам бы с Лорак замутил 💪😋

На***на такое выкладывать? Кому интересно смотреть на спину, - возмутились в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за фото с бойфрендом.

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