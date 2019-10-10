"Зачем такое выставлять?": Лорак раскритиковали за фото с молодым любовником
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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, а недавно спровоцировала слухи о возможной беременности, удивила поклонников новым фото со своим юным возлюбленным. В Инстаграм 41-летняя артистка выставила снимок с 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом, сделанное со спины. Пара идет по длинному коридору с несколькими дверями, держась за руки. Лорак позирует в широких брюках и объемной жилетке, а Егор - в джинсах, спортивной куртке и кепке - она, как обычно на фото, сильно сутулится.
Снимок Лорак оставила без подписи, добавив лишь изображение бабочки. Куда или откуда идет пара - также непонятно, возможно, Глеб сопровождает Лорак в гастрольном туре и они возвращаются в отельный номер.
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Многим подписчикам приглянулось фото - они отметили, что Лорак счастлива и активно делится снимками с любимым, однако часть фолловеров возмутились из-за странного ракурса. Также в комментариях подчеркнули, что Глеб слишком часто “прячется“ на фото и снова предположили, что он, возможно, стыдится своей девушки.
- Инопланетяне 🙄
- Как таинственно
- Может быть у парня остеохондроз? Поэтому у него не разгибается спина? Поэтому у него не поднимается голова?
- Седокова недано похожую фотку запостила
- Ну зачем вам молодой?
- фото со спины моё любимое фото. оно так интригует.
- Егор Глеб стесняется своей девушки, если была бы возможность сам бы с Лорак замутил 💪😋
- На***на такое выкладывать? Кому интересно смотреть на спину, - возмутились в Сети.
Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за фото с бойфрендом.
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