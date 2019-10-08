Подписчики прима-балерины отметила, что в будущем Тимур наверняка будет сердцеедом .

Настоящий мачо: Екатерина Кухар показала сына в косухе и брюках-хаки ivona.bigmir.net

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Глядя на хрупкую приму Нацоперы и судью проекта “Танцы со звездами“ Екатерину Кухар, не верится, что она мать двоих детей. Однако это так - и 9-летний сын Кухар Тимур выглядит уже вполне взрослым парнем. В Инстагам балерина добавила фото мальчика, на которых он позирует в стильном наряде за рулем роскошного Porsche.

Тимур одет в брюки-хаки и черное худи, поверх которого красуется кожаная куртка-косуха. Образ парня настолько крут и убедителен, что шикарное авто ему практически идет.

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Ну что, красавица, поехали кататься? .. Уже представляю его переходный возраст ... - написала Кухар.

Еще одно фото в той же одежды выставил в Инстаграм и сам Тимур - на нем он позирует на фоне родительской машины.

Подписчики Кухар стали наперебой шутить по поводу того, что пора дарить мальчику машину - на что Екатерина ответила, что Тимур получит такой подарок не раньше своего 16-летия. Также многие фолловеры отметили, что парень в столь юном возрасте уже выглядит как настоящий мачо.

Ранее мы писали, что Тина Кароль похвасталась фото 10-летнего сына.

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