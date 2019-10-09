"Тени и грани": Ведущая Орла и решки выставила соблазнительные фото
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Популярная телеведущая, путешественница, наиболее известная по тревел-шоу “Орел и решка“ Алина Астровская, которая недавно рассекретила отношения с коллегой по проекту Антоном Лаврентьевым, посвятила любимому чувственный стих. В Инстаграм Алина опубликовала поэзию-признание, в которой отметила, что ее жизнь изменилась благодаря любви.
Где-то месяц прошёл с моего нового рождения...благодаря тебе!
Видимо теперь всё в новых уровнях:
и учиться ходить, и писать стихи!
На запястьях запах- белый мускус! - написала Алина.
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Публикацию девушка дополнила соблазнительными фото. Астровская позирует в светлом боди, сидя на кровати с темной постелью. Алина прикрывается подушкой и соблазнительно покусывает губу. Волосы девушки уложены слегка небрежно, а образ дополнили нежные серьги-цепочки, украшение на шее и массивное кольцо.
Увидела мои тени и грани, - написала Астровская о фотографе.
Никаких больше вечеринок...) #стихи 🙌🏻 Стагнация чувств. Подземные воды рек, стали вымывать из под ног мой мир. Я даю себе время стать большой, в легкости неземной, но рву в клочья план. Запустить словно в волосы, руки на глубину мыслей, вытащить борзые, свистящие слова! И сложить из них коллажи в письма, И отправить себе, в самые тёмные «никуда». Умываю лицо снова и снова Там за этим костюмом были и времени сидит на стуле огонёк. И ему ни одиноко, ни холодно! Только тесно в узнице из снов. Мы себя заключаем в правила, окольцовываем в похожие отражения глаз, А потом умираем с придыханием в своих же заспиртованных «сейчас». Моё тело ватное, говорит движением, Утекает, отдаётся влагой Земле! Где-то месяц прошёл с моего нового рождения...благодаря тебе! Видимо теперь всё в новых уровнях: и учиться ходить, и писать стихи! На запястьях запах- белый мускус! На губах - признание себе в любви. #астровская #аляпоэтесса Увидела мои тени и грани @elena_chernyh Сделала меня чуть-чуть лучше @anastasia_bordo боди @lavarice_ украшения @oceaninsidejewellery @taigaopenspace ❤️
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Подписчики назвали ведущую невероятно сексуальной и очень красивой.
Секси шмекси тру ля ля, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Алина Астровская поделилась впечатлениями от свадьбы Тодоренко и Топалова.
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