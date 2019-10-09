Алина Астровская снялась в пикантной фотосессии и посвятила стих своему избраннику.

"Тени и грани": Ведущая Орла и решки выставила соблазнительные фото ivona.bigmir.net

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Популярная телеведущая, путешественница, наиболее известная по тревел-шоу “Орел и решка“ Алина Астровская, которая недавно рассекретила отношения с коллегой по проекту Антоном Лаврентьевым, посвятила любимому чувственный стих. В Инстаграм Алина опубликовала поэзию-признание, в которой отметила, что ее жизнь изменилась благодаря любви.

Где-то месяц прошёл с моего нового рождения...благодаря тебе!

Видимо теперь всё в новых уровнях:

и учиться ходить, и писать стихи!

На запястьях запах- белый мускус! - написала Алина.

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Публикацию девушка дополнила соблазнительными фото. Астровская позирует в светлом боди, сидя на кровати с темной постелью. Алина прикрывается подушкой и соблазнительно покусывает губу. Волосы девушки уложены слегка небрежно, а образ дополнили нежные серьги-цепочки, украшение на шее и массивное кольцо.

Увидела мои тени и грани, - написала Астровская о фотографе.

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Подписчики назвали ведущую невероятно сексуальной и очень красивой.

Секси шмекси тру ля ля, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Алина Астровская поделилась впечатлениями от свадьбы Тодоренко и Топалова.

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