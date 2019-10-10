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Готовила чай Каменских: Леся Никитюк вспомнила о начале карьеры на телевидении

Комментариев: 2
Леся Никитюк рассказала о роботе администратора на вокальном шоу.
Готовила чай Каменских: Леся Никитюк вспомнила о начале карьеры на телевидении
Готовила чай Каменских: Леся Никитюк вспомнила о начале карьеры на телевидении
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая, звезда многих проектов на Новом канале Леся Никитюк рассказала о начале карьеры на телевидении. Воспоминаниями артистка поделилась в программе “Українські сенсації“, пишет ТСН.

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Так, Никитюк призналась, что потратила последние деньги на кофточку, в которой покинула родной город Хмельницкий и отправилась покорять столицу. Звезда заявила, что Киеве она бралась за разную работу. А однажды она стала администратором вокального “Голос країни“.

“Я работала в павильоне, на первых сезонах “Голосу країни“ администратором. Я носила чай Насте Каменских. Я как сейчас помню, подхожу, говорю: “Настя, чай, кофе?“. Она говорит: “Ой, мась, сделай мне чай“. Я приношу ей чай: “Мась, ты что, без молока принесла мне чай?“ – вспомнила Леся.

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Кроме того, ведущая рассказала, что в те время она снимала комнату в общежитии в районе ДВРЗ и задерживалась на роботе до 10-12 часов вечера. Звезда призналась, что ей приходилось давать деньги местным парням, чтобы спокойно добраться домой.

“В Киеве есть такой райончик – ДВРЗ. Там в общежитии от завода “Арсенал“ я арендовала свою первую комнату. Местность очень опасная, много малообеспеченных людей, которые злоупотребляли алкоголем. Когда мне приходилось возвращаться в 12 ночи после съемок, я давала парням по 5-10 гривен. На сигареты. Чтобы меня не трогали и нормально ко мне относились“, - призналась Леся Никитюк.

Напомним, ранее Леся Никитюк взбудоражила сеть снимком в уборной.

 

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: tsn.ua

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  10.10.2019, 10:35
Оценка:  0
гость
Просто давала парням...
Вова  (аноним)  10.10.2019, 09:53
Оценка:  0
Вова
" Работа" пишется с буквой "А", в первом случае. Проверочное слово "раб"! Грамотеи!!! Кто Ваш редактор???
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