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Не Дикусар: Виктория Булитко рассказала о своем возлюбленном

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Актриса "Дизель шоу" приняла участие в программе "Життя відомих людей".
Не Дикусар: Виктория Булитко рассказала о своем возлюбленном
Не Дикусар: Виктория Булитко рассказала о своем возлюбленном
instagram.com/bulitka

Известная украинская актриса, звезда “Дизель-студио“ и участница “Танців з зірками 2019“ Виктория Булитко поделилась подробностями своей личной жизни в программе “Життя відомих людей“ на канале 1+1.

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Так, артистка призналась, что у нее есть возлюбленный, с которым они живут вместе.  Однако звезда не назвала его имени и заявила, что пока не хочет представить бойфренда публике.

“Я даже сама не могу понять этого, может, не хочу, чтобы лезли в личную жизнь. Может, я как-то ее пытаюсь скрыть, может я чего-то боюсь там. Может я не хочу, чтобы про меня чего-то знали, наверное, так, не знаю“, - рассказала Булитко.

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Также Виктория призналась, что из-за съемок в проекте “Танці з зірками 2019“ стала меньше уделять внимания любимому.

“Наверное, от этого больше страдаю не я, а тот, кто хочет моей любви. Потому что я очень устаю, потому что меня нет дома, потому что растрачиваю энергию, и весь этот позитив и радость где-то там“, - поделилась актриса.

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Кроме того Виктория Булитко прокомментировала свое участие в танцевальном шоу с Дмитрием Дикусаром.

“Для нас это важно, – чтобы не просто там прийти покрутиться и уйти, для нас просто важно сделать хороший танец“, – заявила Виктория.

Ранее Виктория Булитко вспомнила о буллинге в школе.

 

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Теги: Виктория Булитко, Танці з зірками 2019, Дмитрий Дикусар, Дизель студио, Життя відомих людей
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  09.10.2019, 18:00
Оценка:  0
гость
Булитко, я дам тебе тыщу баксов если твой возлюбленный твоего роста. Хочу посмотреть как тpaхаются карлики
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