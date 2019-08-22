У молодого турецкого актера Джана Ямана уже 5,5 млн. подписчиков в Инстаграм и множество поклонниц за пределами Турции.

Новый секс-символ? : В Сети набирает популярности молодая звезда турецких сериалов instagram.com/canyaman

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Ни для кого не секрет, что красавцы-актеры из турецких сериалов часто становятся популярными далеко на пределами Турции, на них подписываются в Инстаграм, а почитательницы ищут хоть отдаленно похожих на них избранников. Так, в свое время мега популярным в Турции и за ее пределами стал звезда сериалов “Великолепный век“ и “Королек птичка певчая“ 34-летний Бурак Озчивит, а после выхода на экраны сериала “Сила. Возвращение домой“ множество фанаток приобрел 40-лений Мехмет Алакурт.

Однако, похоже статус первых красавцев Турции может очень скоро перейти к “молодой поросли“ - в Сети набирает популярности 29-летний актер Джан Яман, который стал известен относительно недавно. Актер засветился в популярном в Турции сериале “Ранняя пташка“ - и уже снискал себе славу красавца, подающего большие надежды. Кроме запоминающейся внешности, зрители оценили также живую и искреннюю игру Ямана. К слову, у молодого турка уже 5, 5 млн. подписчиков в Инстаграм.

В публикациях об актере, выходившим в Турции, отмечалось, что, несмотря на яркую внешность - Джана нельзя назвать мачо или покорителем женских сердец, а вот “скандалистом“ - отчасти, поговаривают, что красавец не сдерживает эмоций на съемочной площадке.

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На счету Джана Ямана пока что участие в 5 проектах. Что ж, посмотрим, как будет развиваться карьера молодого красавца - то, что подписчиков в соцсетях будет становиться с каждым днем все больше - несомненно.

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