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Победительница "Холостяка-9" показала обнаженное фото с возлюбленным

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Даша Квиткова поделилась новым кадром с Никитой Добрыниным.
Победительница "Холостяка-9" показала обнаженное фото с возлюбленным
Победительница "Холостяка-9" показала обнаженное фото с возлюбленным
instagram.com/kvittkova

Победительница 9 сезона шоу “Холостяк“ Даша Квиткова поделилась новой откровенной фотографией со своим возлюбленным, ведущим и главным редактором “ХХL“ Никитой Добрыниным.

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Так, на своей странице в Instagram 21-летняя девушка опубликовала пикантный снимок, на котором она позирует в объятиях своего избранника. На свежем кадре Квиткова одета в черную майку, которая немного оголила ее грудь. А Никита предстал в белой футболке, которую приподнял, чтобы продемонстрировать торс. На телах влюбленных можно заметить татуировки.

В описанию к интимному снимку Даша рассказала, какие новые сериалы она вместе с Никитой планирует посмотреть.

“С утра тянуться к тебе. Даже если ты за семь морей. Нашли с Никитой несколько новеньких, но очень классных сериалов:
1. Политик 
2. Удивительная миссис Майзел
3. Элита
4. Почему женщины убивают
5. Становясь Богом в центральной Флориде, - поделилась Квиткова.

Напомним, ранее Никита Добрынин признался, какие его недостатки “бесят“ Дашу Квиткову.

 

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Теги: Даша Квиткова, Никита Добрынин
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Источник: Ivona bigmir)net

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