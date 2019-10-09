Победительница "Холостяка-9" показала обнаженное фото с возлюбленным

Даша Квиткова поделилась новым кадром с Никитой Добрыниным.

Победительница 9 сезона шоу “Холостяк“ Даша Квиткова поделилась новой откровенной фотографией со своим возлюбленным, ведущим и главным редактором “ХХL“ Никитой Добрыниным.

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Так, на своей странице в Instagram 21-летняя девушка опубликовала пикантный снимок, на котором она позирует в объятиях своего избранника. На свежем кадре Квиткова одета в черную майку, которая немного оголила ее грудь. А Никита предстал в белой футболке, которую приподнял, чтобы продемонстрировать торс. На телах влюбленных можно заметить татуировки.

В описанию к интимному снимку Даша рассказала, какие новые сериалы она вместе с Никитой планирует посмотреть.

“С утра тянуться к тебе. Даже если ты за семь морей. Нашли с Никитой несколько новеньких, но очень классных сериалов:

1. Политик

2. Удивительная миссис Майзел

3. Элита

4. Почему женщины убивают

5. Становясь Богом в центральной Флориде, - поделилась Квиткова.

Напомним, ранее Никита Добрынин признался, какие его недостатки “бесят“ Дашу Квиткову.

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