Победительница "Холостяка-9" показала обнаженное фото с возлюбленным
Победительница 9 сезона шоу “Холостяк“ Даша Квиткова поделилась новой откровенной фотографией со своим возлюбленным, ведущим и главным редактором “ХХL“ Никитой Добрыниным.
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Так, на своей странице в Instagram 21-летняя девушка опубликовала пикантный снимок, на котором она позирует в объятиях своего избранника. На свежем кадре Квиткова одета в черную майку, которая немного оголила ее грудь. А Никита предстал в белой футболке, которую приподнял, чтобы продемонстрировать торс. На телах влюбленных можно заметить татуировки.
В описанию к интимному снимку Даша рассказала, какие новые сериалы она вместе с Никитой планирует посмотреть.
“С утра тянуться к тебе. Даже если ты за семь морей. Нашли с Никитой несколько новеньких, но очень классных сериалов:
1. Политик
2. Удивительная миссис Майзел
3. Элита
4. Почему женщины убивают
5. Становясь Богом в центральной Флориде, - поделилась Квиткова.
С утра тянуться к тебе. Даже если ты за семь морей🖇 Нашли с Никитой несколько новеньких, но очень классных сериалов: 1. Политик 🔥 2. Удивительная миссис Майзел🤤 3. Элита 🤯 4. Почему женщины убивают 😻 5. Становясь Богом в центральной Флориде 👏🏻 Сохраняйте, чтобы не потерять и приятного просмотра 😌 Что смотрите сейчас Вы? Делиииитесь ☺️
Напомним, ранее Никита Добрынин признался, какие его недостатки “бесят“ Дашу Квиткову.
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