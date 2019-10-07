Девушка выставила снимки с шикарным автомобилем, а подписчики отметили, что Кайли слишком привязана к "материальному".

"Сколько можно хвастаться": Миллиардершу Кайли Дженнер раскритиковали за новые фото ivona.bigmir.net

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Самая молодая миллиардерша, модель и бизнесвумен, а по совместительству - самая младшая из звездного семейства Кардашьян-Дженнер - 22-летняя Кайли нарвалась на критику в Сети. Недавно стало известно, что девушка рассталась с отцом своего ребенка музыкантом Трэвисом Скоттом, и, похоже, как любая женщина, Кайли пытается поднять себе настроение яркими фото и приятными покупками.

Так, на днях знаменитость выставила в Инстаграм фото с новеньким авто Rolls royce cullina, который, как подтвердят автолюбители, стоит весьма кругленькую сумму. Что примечательно, машину Кайли, похоже, подбирала, как в старой шутке - под маникюр - звезда позирует рядом с открытой дверью ярко-синего авто в облегающих джинсах и короткой курточке с голубыми ногтями. К слову, девушка не упустила возможности обратить внимание на свои пышные ягодицы, затянутые в узенькие брюки - на одном из фото сделан акцент именно на “достоинствах“ Кайли.

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В комментариях многие подписчики похвалили снимки Кайли, однако, нашлись и недовольные. Так, одним из первых длинный комментарий написал пользователь Сети, который отметил, что ему надоело наблюдать, как девушка “погрязла в материальном“. По мнению фолловера, многочисленные фото дорогих вещей - это не совсем те снимки, которые через года можно будет показать детям.

Однако, большинству подписчиков снимки, видимо, пришлись по душе - за сутки фото набрали около 8,5 млн. лайков.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер сфотографировалась в платье с денежным принтом.

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