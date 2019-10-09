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"Кто горячее нашей мамы?": Ким Кардашьян показала архивное пляжное фото

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Знаменитость показала яркое фото, на котором Крис Дженнер позирует в откровенном бикини.

"Кто горячее нашей мамы?": Ким Кардашьян показала архивное пляжное фото
instagram.com/krisjenner

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Американскую светскую львицу, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян, похоже, посетила ностальгия - уже несколько дней знаменитость вкладывает в соцсети архивные фото своей семьи. Так, недавно Ким поделилась снимком со своей старшей сестрой Кортни, а сегодня показала подписчикам свою маму в молодости. Да еще как показала - в откровенном образе в бикини. 

На фото Крис позирует в полосатом купальнике, ее "гавайский" образ дополнил цветок в волосах. Мать знаменитостей обнимает свою подругу - участницу телешоу и дизайнера интерьеров Файе Резник, которая позирует в длинном халате. 

Я имею в виду ... кто горячее моей мамы после рождения брата! - написала Ким.

За несколько часов забавный архивный снимок собрал более 700 тыс. лайков.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала, какой была до пластик.

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Теги: Ким Кардашьян, Крис Дженнер, фото в купальнике, архивные фото
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Источник: ivona.bigmir.net

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