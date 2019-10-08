Александру Зарицкую заподозрили в романе с Никитой Будашом.

Солистка KAZKA подогрела слухи о романе с коллегой по группе Пресс-служба

В конце сентября в Сети появились слухи о любовных отношениях участников популярной украинской группы KAZKA Александры Зарицкой и Никиты Будаша. А на днях Саша опубликовала новую порцию милых фото с Никитой, чем подогрела слухи о романе.

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Так, на странице коллектива KAZKA появилось несколько черно-белых фото, на которых Зарицкая и Будаш гуляют по Киеву. А на одном снимке Александра приобнимет Никиту сзади.

Поклонники коллектива решили, что с помощью этой публикации музыканты решили официально заявить о своих чувствах.

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“Как прекрасно видеть вас вместе с Никитой“, “Боже какие вы все милые, просто капец, я очень рада за тебя Саша честно“, “Как радостно видеть вас счастливыми!“, “Боже які миліііі котики“, “Вы встречаетесь?“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее KAZKA отметила первую годовщину мегапопулярного клипа “Плакала“.

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