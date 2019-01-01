Притула признался, кто входит в его ТОП-3 женщин украинского шоубизу

Притула опубликовал архивное фото с Кравец, Осадчей и Ефросининой.

Популярный украинский ведущий и шоумен Сергей Притула поделился с подписчиками архивной фотографией, которая была сделана 4 года назад.

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Так, на своей странице в Facebook артист опубликовал снимок, на котором запечатлен вместе со звездой“Квартала-95“ Еленой Кравец и ведущими Машей Ефросининой и Катей Осадчей.

Архивный кадр был сделан на одном из благотворительных мероприятий. В описании к публикации Притула признался, что это фото символизирует ТОП-3 женщин украинского шоу-бизнеса. Кроме того, Сергей в шутку написал, что спустя 4 года лучшей подписью для снимка станет фраза “В очікуванні Нікітюк“ или “До пришестя Лесі Іванівни залишилось зовсім трошки“.

“4 роки тому було зроблено це фото, крутість дівчат на якому зашкалює і символізує собою ТОП-3 жінок українського шоубіу станом на той момент. Що символічно, знимкувалися на благодійному заході, а до цієї царини усі три мають безпосереднє відношення. Подейкують, що якщо прикладати це фото до голови, то не так болісно відчуваєш ріст долара! Минуло 4 роки. Зараз я дивлюсь на це фото і розумію, що найкращий підпис до нього це «В очікуванні Нікітюк“ або “До пришестя Лесі Іванівни залишилось зовсім трошки“ ;)))))!!! Гарного усім дня. Нехай вас оточують хороші люди!“, - забавно подписал кадр Сергей Притула.

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