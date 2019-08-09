"Вещи парня надела?": Лорак затроллили в Сети за странный наряд

Певица выставила фото в джинсах и дутой куртке - а фолловеры решили, что она поменяла форму одежды из-за своего бойфренда.

"Хочет соответствовать любимому": Лорак затроллили в Сети за странный наряд ivona.bigmir.net

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Певица Ани Лорак, которую недавно заподозрили в беременности, удивила поклонников сменой имиджа. В Инстаграм артистка добавила несколько фото, на которых позирует в укороченных джинсах, серой футболке и расстегнутой дутой куртке. Из обуви Лорак выбрала грубые черные кроссовки, а дополнила образ крестом на массивной цепочке.

Как ваше настроение? 🦋 - подписала фото артистка.

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Поклонники Лорак тут же среагировали в комментариях - и уточнили, почему артистка, которая раньше предпочитала более женственную одежду - так резко сменила стиль. Часть подписчиков предположили, что такое влияние на певицу оказал ее новый бойфренд - 26-летний саунд-продюсер Егор Глеб.

Красивая❤️ P.s. но платье Вам идёт больше😊

Хватит уже так фотошопить Каролину @osmolovskayan это ужасно смотрится . Или это она сама себя так ? 🙈

Правда , что вы в нормальном пальтишке приехали , а этот для фотосессии!?

Ну блин, где та ледииии, ну что за гоп стоп 😂

С кем поведешься того,и наберешься.хочет соответствовать любимому.а то смешно смотреть,когда она выглядят, как принцесса,а где-то в двух шагах этот, как-будто вышел в лес шашлыки жарить😁ну если он не понимает,что должен соответствовать ей,решила,что она будет щеголять,как он.хотя надо признать,что она действительно красивая женщина,🔥👍

И даже такой прикид ее не портит, - написали в Сети.

На один из комментариев Лорак отреагировала смеющимся смайлом:

Вы что вещи своего парня надели?))) - уточнили в Сети.

Стоит отметить, что на общих с Глебом фото Лорак часто появляется в одинаковых с ним вещах. Так, на нескольких снимках, которые попали в Сеть, Лорак и Глеб позируют в одинаковых головных уборах.

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