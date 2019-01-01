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Семейный выход: Кристина Агилера с мужем и детьми посетила премьеру фильма

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Заметно располневшая Кристина Агилера вместе с семьей прошлась по фиолетовой дорожке премьерного показа фильма "Семейка Аддамс".
Семейный выход: Кристина Агилера с мужем и детьми посетила премьеру фильма
Семейный выход: Кристина Агилера с мужем и детьми посетила премьеру фильма
Getty Images

Известная  американская певица, танцовщица, актриса и продюсер Кристина Агилера посетила премьерный показ анимационного фильма “Семейка Аддамс“, к которому она записала саундтрек. Вместе с артисткой на мероприятие пришли ее муж Мэттью Ратлер, сын Макс Лайрон и дочь Саммер Рэйн.

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На фиолетовой дорожке звездное семейство появилось в готических образах. Так, 38-летняя Агилера надела на показ длинное черное  платье с шнуровкой на декольте. Ее муж выбрал на премьеру  черный полосатый костюм и белую рубашку и галстуке-бабочке. 5-летняя дочь Саммер позировала в черном костюме и ботинках с Микки Маусом. А 11-летний Макс пришел на мероприятие в спортивной кофте, черных штанах и полосатой футболке.

Пользователи Сети раскритиковали новый образ Кристины. Многие отметили, что таким платьем звезда питалась скрыть заметно располневшую фигуру. Кроме того, поклонники Агилеры заявили, что ее увлечение контурной пластикой испортило внешность артистки.

Ранее сообщалось, что Кристина Агилера упала с лестницы во время выступления в России.

 

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Теги: Кристина Агилера, Семейка Аддамс
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Источник: Ivonа bigmir)net

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