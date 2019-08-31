Супермодель поделилась фото, которое неоднозначно истолковали ее подписчики.

"Не удержал себя в руках?": Ирина Шейк озадачила снимком с известным мужчиной instagram.com/irinashayk

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Бывшая гражданская супруга голливудского актера, режиссера Брэдли Купера, супермодель Ирина Шейк удивила поклонников новым фото со съемок. В Инстаграм знаменитость добавила кадр со всемирно известным стилистом Джорджем Кортиной. Они позируют, прижавшись спиной к кирпичной стене. Ирина стоит в кожаном костюме и массивных ботинках, чуть согнув в колене одну ногу, а ее спутник - в черной рубашке и укороченных белых брюках. Кортина приставил одну ногу согнутой к стене, одной рукой он держит сигарету, а другую поставил в районе промежности.

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Подписчики Шейк похвалил фото, отметив, что Ирина на нем выглядит эффектно и соблазнительно. Часть фолловеров обратили внимание на странную позу спутника Ирины - и обыграли ситуацию, решив, что стилист “держится за самое дорогое“, поскольку не устоял перед красотой модели.

С трудом держит себя в руках😊, - пошутили в Сети.

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К слову, Джордж Кортина всегда отличается несколько эпатажным поведением и экстравагантными нарядами.

Он сотрудничает с такими известными журналами, как Numero, V magazine, Vanity Fair, Harper’s Bazaar, Interview и Vogue, а также со знаменитостями Натали Портман, Колин Фаррелл, Умой Турман, Дженнифер Коннели, Сиенной Миллер, Кармен Электрой, Скарлетт Йоханссон, Кейт Бланшетт, Деми Мур и другими.

А недавно он создавал стиль Брэда Питта во время его новой фотосессии для глянца.

Так что его так просто “голыми руками“ не возьмешь. Но кто знает - может, действительно Ирина покорила сердце короля стиля?

Ранее мы писали, что Ирина Шейк устроила посиделки за бутылочкой со своей коллегой.

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