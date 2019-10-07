Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Хочется вас обнять": Астафьева показала шикарный look в экстравагантном костюме

Комментариев: 0
Звезда засветилась в костюме пижамного типа в горох с очень откровенным декольте.

"Хочется вас обнять": Астафьева показала шикарный look в брючном костюме
ivona.bigmir.net

Читай также: Даша Астафьева рассказала, как пользуется женскими "фишками"

Украинская певица и модель Даша Астафьева, которая на днях позировала в прозрачном плаще топлес, покорила Сеть в необычном наряде с очень глубоким декольте. В Инстаграм секс-бомба выставила несколько фото в черном костюме пижамного типа в белый горох. Несколько верхних пуговиц звезда оставила расстегнутыми, подчеркнув свою пышную грудь. Образ артистка дополнила босоножками со змеиным принтом и волосами, собранными сзади в пучок.

Подписчики отметили, что Астафтьева - как всегда - очаровательна и очень сексуальна, а  одна из подписчиц написала, что в таком образе Даша - настолько теплая и родная, что ее хочется обнять.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@bestinua party by @kulakowskiy #style @sl_ira_shop

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Ранее мы писали, что Даша Астафьева рассказала о бывших мужчинах, которые были альфонсами.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Даша Астафьева, наряды звезд, декольте
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь