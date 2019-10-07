"Хочется вас обнять": Астафьева показала шикарный look в экстравагантном костюме

Звезда засветилась в костюме пижамного типа в горох с очень откровенным декольте.

"Хочется вас обнять": Астафьева показала шикарный look в брючном костюме ivona.bigmir.net

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Украинская певица и модель Даша Астафьева, которая на днях позировала в прозрачном плаще топлес, покорила Сеть в необычном наряде с очень глубоким декольте. В Инстаграм секс-бомба выставила несколько фото в черном костюме пижамного типа в белый горох. Несколько верхних пуговиц звезда оставила расстегнутыми, подчеркнув свою пышную грудь. Образ артистка дополнила босоножками со змеиным принтом и волосами, собранными сзади в пучок.

Подписчики отметили, что Астафтьева - как всегда - очаровательна и очень сексуальна, а одна из подписчиц написала, что в таком образе Даша - настолько теплая и родная, что ее хочется обнять.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева рассказала о бывших мужчинах, которые были альфонсами.

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