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Певица Ассоль поразила стройной фигурой в купальнике

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Катя Гуменюк поделилась новыми кадрами с медового месяца.
Певица Ассоль поразила стройной фигурой в купальнике
Певица Ассоль поразила стройной фигурой в купальнике
instagram.com/assolmusic

19 сентября украинская певица Катя Гуменюк, ранее выступающая под псевдонимом Ассоль, вышла замуж за бизнес-аналитика Артема Тараненко. После свадьбы пара отправилась в медовый месяц на остров Маврикий.

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На днях артистка опубликовала новые снимки с роскошного отдыха. На свежих кадрах Гуменюк продемонстрировала поклонникам идеальную фигуру. Новоиспеченная жена позировала на пляже и у бассейна в черном купальнике.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😻

Допис, поширений Ｅｋａｔｅｒｉｎａ　Ｇｕｍｅｎｙｕｋ (@assolmusic)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💙

Допис, поширений Ｅｋａｔｅｒｉｎａ　Ｇｕｍｅｎｙｕｋ (@assolmusic)

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Отметим, что ранее Ассоль уже делилась в соцсети несколькими кадрами в пляжных нарядах, которые эффектно подчеркнули ее длинные ноги и подтянутые ягодицы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let this moment last forever 🌊

Допис, поширений Ｅｋａｔｅｒｉｎａ　Ｇｕｍｅｎｙｕｋ (@assolmusic)

Напомним, ранее певица Ассоль назвала топ-5 любимых мест в Лондоне.

 

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Теги: Ассоль, Катя Гуменюк
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Источник: Ivonа bigmir)net

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гость  (аноним)  08.10.2019, 16:08
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