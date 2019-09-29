Певица Ассоль поразила стройной фигурой в купальнике
19 сентября украинская певица Катя Гуменюк, ранее выступающая под псевдонимом Ассоль, вышла замуж за бизнес-аналитика Артема Тараненко. После свадьбы пара отправилась в медовый месяц на остров Маврикий.
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На днях артистка опубликовала новые снимки с роскошного отдыха. На свежих кадрах Гуменюк продемонстрировала поклонникам идеальную фигуру. Новоиспеченная жена позировала на пляже и у бассейна в черном купальнике.
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Отметим, что ранее Ассоль уже делилась в соцсети несколькими кадрами в пляжных нарядах, которые эффектно подчеркнули ее длинные ноги и подтянутые ягодицы.
Напомним, ранее певица Ассоль назвала топ-5 любимых мест в Лондоне.
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