"Подавлена из-за свадьбы Бибера?": Фанатов напугало новое фото Селены Гомес

Самая популярная девушка в Инстаграм выставила фото без макияжа, на котором видны недостатки кожи.

"Расстроилась из-за свадьбы Бибера?": Фанатов напугало новое фото Селены Гомес ivona.bigmir.net

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Американская певица 27-летняя Селена Гомес, которая недавно вернула себе статус самой популярной знаменитости в Инстаграм, удивила подписчиков новым фото. В Сеть артистка добавила селфи без макияжа, на котором видны прыщи на ее лице. Девушка позирует лежа в кровати, закутавшись в махровый халат. В кадре видна часть лица Селены.

Я все время - написала артистка.

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За несколько часов фотография собрала более 600 тыс. лайков. Подписчики обратили внимание, что публикацию Гомес сделала сразу после того, как супермодель Хейли Болдуин выставила яркие кадры свадьбы с исполнителем Джастином Бибером, который ранее был парнем Селены. Таким образом, фолловеры девушки связали “печальное фото“ с тоской по бывшему возлюбленному.

Она выглядит грустно, потому что Джастин Бибер женился, - отметили в комментариях.

Многие поклонники стали подбадривать Селену, назвали ее “милым ангелом“ и написали в комментариях, что очень ее любят.

Напомним, что ранее Селена Гомес рассказывала о том, что тяжело переживала разрыв с Бибером. Однако, стоит отметить, что у девушки есть и другие причины грустить - не так давно Селена перенесла серьезную операцию на почках, потому, вполне возможно, она расстраивается из-за неважного самочувствия. А может быть, у Селены, как и у многих в это время года - осенняя депрессия.

Ранее мы писали, что Селена Гомес откровенно заговорила о психическом здоровье.

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