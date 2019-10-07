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"Какие ножки, ух": Екатерина Кухар в очень откровенном платье взбудоражила Сеть

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Прима Нацоперы примерила на эфир Танцев со звездами наряд из полупрозрачного кружева со шнуровкой .

"Какие ножки, ух": Екатерина Кухар в очень откровенном платье взбудоражила Сеть
instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Прима-балерина Нацоперы, судья теле-проекта “Танцы со звездами“ Екатерина Кухар блеснула в новом откровенном наряде. В прямом эфире танцевального шоу - обычно сдержанная и "неприступная" - Кухар появилась в полупрозрачном платье из крупного кружева. По бокам и в области живота наряд украшен шнуровкой, которая добавляет платью воздушности и одновременно - пикантности. Юбка-шлейф открывает взору стройные ноги Екатерины.

В посте знаменитость уточнила у подписчиков, понравилась ли им новая рубрика, в которой Екатерина "засылает секретного агента", чтобы узнать о закулисье танцоров.

Друзья.....♥️
Вчерашний эфир @tanci1plus1 вскружил всем голову от перемен в #pasdedeux ... и абсолютно новых тандемах в парах наших участников....
А гостем моих stories стал @fimakonst , который блестяще справился с амплуа моего секретного агента😎
.... И разведал закулисную жизнь танцоров, задав им провокационные вопросы... 😈 Понравилась ли вам такая рубрика и кого хотели бы ещё увидеть в роли моего #secretagent ?😝, - написала Кухар.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья.....♥️ Вчерашний эфир @tanci1plus1 вскружил всем голову от перемен в #pasdedeux ... и абсолютно новых тандемах в парах наших участников.... ⠀ А гостем моих stories стал @fimakonst , который блестяще справился с амплуа моего секретного агента😎 .... И разведал закулисную жизнь танцоров, задав им провокационные вопросы... 😈 ⠀ Понравилась ли вам такая рубрика и кого хотели бы ещё увидеть в роли моего #secretagent ?😝 ⠀ #танціззірками #dancewiththestars #танцысозвездами

Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

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Кроме похвал новой рубрики, поклонники выразили в комментариях свое восхищение образом звезды:

  • Які гарні ніжки ух....👍👍👍
  • Катенька, Вы такая сказочная👒
  • Прекрасный образ! Вы стали другой, прекрасной
  • Вам очень хорошо с челкой☝️👌😍
  • 💃🏻💃🏻💃🏻Катюшка была неимоверно шикарная👍👍
  • Красивый образ, почему только одно фото 😴
  • Сногсшибательна🔥❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, кто покинул Танцы со звездами после 7 эфира.

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Теги: Екатерина Кухар, платья звезд, откровенные наряды, кружевное платье, Танцы со звездами
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Источник: ivona.bigmir.net

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гость  (аноним)  08.10.2019, 11:41
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