Прима Нацоперы примерила на эфир Танцев со звездами наряд из полупрозрачного кружева со шнуровкой .

"Какие ножки, ух": Екатерина Кухар в очень откровенном платье взбудоражила Сеть instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Прима-балерина Нацоперы, судья теле-проекта “Танцы со звездами“ Екатерина Кухар блеснула в новом откровенном наряде. В прямом эфире танцевального шоу - обычно сдержанная и "неприступная" - Кухар появилась в полупрозрачном платье из крупного кружева. По бокам и в области живота наряд украшен шнуровкой, которая добавляет платью воздушности и одновременно - пикантности. Юбка-шлейф открывает взору стройные ноги Екатерины.

В посте знаменитость уточнила у подписчиков, понравилась ли им новая рубрика, в которой Екатерина "засылает секретного агента", чтобы узнать о закулисье танцоров.

Друзья.....♥️

Вчерашний эфир @tanci1plus1 вскружил всем голову от перемен в #pasdedeux ... и абсолютно новых тандемах в парах наших участников....

А гостем моих stories стал @fimakonst , который блестяще справился с амплуа моего секретного агента😎

.... И разведал закулисную жизнь танцоров, задав им провокационные вопросы... 😈 Понравилась ли вам такая рубрика и кого хотели бы ещё увидеть в роли моего #secretagent ?😝, - написала Кухар.

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Кроме похвал новой рубрики, поклонники выразили в комментариях свое восхищение образом звезды:

Які гарні ніжки ух....👍👍👍

Катенька, Вы такая сказочная👒

Прекрасный образ! Вы стали другой, прекрасной

Вам очень хорошо с челкой☝️👌😍

💃🏻💃🏻💃🏻Катюшка была неимоверно шикарная👍👍

Красивый образ, почему только одно фото 😴

Сногсшибательна🔥❤️, - написали в Сети.

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