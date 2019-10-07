"Предстоит скоро": Жена Позитива проговорилась о важном событии

Аня Андрийчук-Завгородняя опубликовала новое фото в Instagram и заговорила о предстоящем юбилее.

Супруга участника популярной группы “Время и Стекло“ Алексея Завгороднего (Позитив), Аня Андрийчук-Завгородняя порадовала подписчиков новой публикацией в соцсети.

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Так, на своей странице в Instagram звезда опубликовала снимок с празднования дня рождения ее подруги Валерии, которая является пиар-менеджером Насти Каменских и Владимира Остапчука. На днях девушке исполнилось 30 лет.

На праздничную вечеринку Аня выбрала свободное черное платье с цветочным принтом и кожаную куртку. А именинница была одета в черное платье с коричневым поясом.

В описании к фото жена Позитива рассказала, что совсем скоро также отпразднует 30-й день рождения. Аня призналась, что заранее все спланировала и уже знает, где и как хочет отпраздновать свой юбилей.

“Лерчику 30, говорит совсем не страшно. А вот мне предстоит скоро. Даже знаю где я хочу праздновать и как! Как никогда в этом году все заранее спланировала“, - поделилась Аня.

Подписчики Андрийчук-Завгородней принялись засыпать ее комплиментами. Многие отметили, что Аня выглядит намного моложе своих лет.

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“Ты такая красивая Аня, вот честно, я бы не сказала что тебе 30) ты очень хорошо выглядишь. Надеюсь ты отпразднуешь свой день рожденья с @positiff“, “В чем секрет твоей красоты?“, “Я бы вообще не сказала, что тебе 30, хорошо выглядишь“, “Красотки. А День рождения неважно, где праздновать... главное в кругу семьи“, “Ну никто из вас на 30 не выглядит, ни Ты, ни Лера, ни Настя, ни Надя“, “Очаровательны“ ,“Красотки. Ну я бы не сказала, что тебе 30 будет, максимум 25“ ,“Какое красивое платье“, - пишут в комментариях.

Ранее Жена Позитива из “Время и Стекло“ показала, как выглядит без макияжа.

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