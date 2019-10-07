Рэпер Потап примерял образ арабского шейха и намекнул на новый проект.

"Что-то будет": Потап в образе шейха анонсировал новый проект instagram.com/realpotap

Популярный украинский исполнитель и продюсер Алексей Потапенко (Потап) удивил поклонников новым снимком в соцсети. Он примерял неожиданный образ.

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На своей странице в Instagram артист разместил фотографию, на которой он предстал в совершенно другом амплуа. Потап превратился в арабского шейха. Так, на свежем кадре певец запечатлен в аэропорту в длинном халате белого цвета и в головном уборе куфия.

В описании к новой публикации Потап анонсировал новый проект, который пообещал представить совсем скоро.

“Что-то будет. Что-то новое приближается“, - написал артист.

Поклонники рэпера принялись активно комментировать его новый образ.

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“аааа!! Оч крутой образ“, “Ты таки был в прошлой жизни шейхом“, “Ну вылитый шейх“, “Очень смешной“, “Украинский шейх“, “Бриться не надо было“, “У НК теперь есть шейх Абарпатапам“, “А вам идет“, “Мне одному пришлось приглядывался, кто это?“, - написали пользователи Сети.

Ранее Потап рассказал, как изменились отношения с Каменских после свадьбы.