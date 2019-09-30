Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Алла Костромичева взбудоражила Сеть горячим кадром из Майами

Комментариев: 0
Модель Алла Костромичева показала кадр с фотосессии, на котором позирует в купальнике.
Алла Костромичева взбудоражила Сеть горячим кадром из Майами
Алла Костромичева взбудоражила Сеть горячим кадром из Майами
instagram.com/alla

Всемирно известная украинская модель и ведущая проекта “Топ-модель по-украински“ Алла Костромичева в очередной раз порадовала поклонников пикантной фотографией в соцсети.

Читай также: Украинки покоряют мир красотой: 10 самых успешных отечественных топ-моделей

Так, на своей странице в Instagram 33-летняя красотка опубликовала фото из солнечного Майами. На снимке Алла позирует в бассейне. Она одета в трендовый купальник черного цвета.

В описании к горячему кадру Алла рассказала, что снимки были сделаны на крыше одного из зданий Майами, а автором фотосессии выступила ее подруга, фотограф Дарья Гладкова. Кроме того, Гладкова также поделилась несколькими фото с Костромичевой на своей странице.

“Когда ты с подругой оказываешься в Майями - на крыше -в бассейне - а она еще и снимает круто, ну как тут можно спокойно лежать и загорать?“, - подписала снимок Костромичева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🖤 @alla 🖤

Допис, поширений Miami Photographer (@gladkova.ph)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lovely 🖤 @alla 🖤

Допис, поширений Miami Photographer (@gladkova.ph)

Напомним, ранее украинская модель Алла Костромичева показала редкое фото мамы.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Алла Костромичева
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь