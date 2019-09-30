Алла Костромичева взбудоражила Сеть горячим кадром из Майами

Модель Алла Костромичева показала кадр с фотосессии, на котором позирует в купальнике.

Всемирно известная украинская модель и ведущая проекта “Топ-модель по-украински“ Алла Костромичева в очередной раз порадовала поклонников пикантной фотографией в соцсети.

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Так, на своей странице в Instagram 33-летняя красотка опубликовала фото из солнечного Майами. На снимке Алла позирует в бассейне. Она одета в трендовый купальник черного цвета.

В описании к горячему кадру Алла рассказала, что снимки были сделаны на крыше одного из зданий Майами, а автором фотосессии выступила ее подруга, фотограф Дарья Гладкова. Кроме того, Гладкова также поделилась несколькими фото с Костромичевой на своей странице.

“Когда ты с подругой оказываешься в Майями - на крыше -в бассейне - а она еще и снимает круто, ну как тут можно спокойно лежать и загорать?“, - подписала снимок Костромичева.

Напомним, ранее украинская модель Алла Костромичева показала редкое фото мамы.

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