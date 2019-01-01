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Брежнева впервые вышла в свет с Меладзе после слухов о разводе

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Супруги вместе посетили концерт Rozhden, а также опубликовали в сети "домашнее" фото.

Брежнева впервые вышла в свет с Меладзе после слухов о разводе
Брежнева впервые вышла в свет с Меладзе после слухов о разводе
instagram.com/ververa/

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Певица Вера Брежнева, которая живет и выступает в РФ, впервые после слухов о возможном скором разводе появилась на публике с мужем композитором Константином Меладзе. Супруги в компании друзей посетили московский клуб RED, где выступал украинский исполнитель Rozhden. 

Со слов очевидцев, звездная пара, которая слушала концерт из VIP-зоны, всячески проявляла чувства, держалась за руки и обнималась. В Сеть попало небольшое видео, на котором видно Брежневу с подругой, а на заднем плане - Меладзе, который наслаждается концертом. "Ласк", описанных публикой, на видео не засняли, а задорный смех артистки кажется несколько нервным.


Также в Инста-сториз Брежнева опубликовала фото с мужем - в кадре Меладзе ее обнимает, а она прикрывает лицо рукой.

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Напомним, не так давно в СМИ появились новости о том, якобы брак Брежневой и Меладзе под угрозой из-за возможного романа продюсера с 31-летней солисткой группы "ВИА-Гра" Эрикой Герцег. После этого Брежнева Вера высмеяла в Инстаграм слухи об изменах мужа.

Ранее мы писали, что Эрика Герцег снялась в откровенной фотосессии для глянца. 

 

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Теги: вера брежнева, Константин Меладзе, развод, слухи
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Источник: ivona.bigmir.net

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