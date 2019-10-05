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"Едем в Армению": Ким Кардашьян очаровала Сеть архивным фото

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Знаменитость поделилась фото, где они с сестрой Кортни позируют в милых романтических образах .

"Едем в Армению": Ким Кардашьян очаровала Сеть архивным фото
ivona.bigmir.net

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Участница реалити-шоу, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян, которая недавно выпустила коллекцию дизайнерского нижнего белья, полюбила выкладывать в Сеть архивные снимки. Так, на днях знаменитость делилась фото, сделанное во время поездки в Аризону, а теперь буквально очаровала Сеть снимком с сестрой Кортни.

Юная Ким одета в белое летнее платье и высокие черные сапоги, а высокая прическа девушки дополнена белыми заколками. А ее старшая сестра Кортни позирует в светлом топе и черной юбке. Подпись гласит, что сестры едут в Армению. Напомним, что знаменитости имеют армянские корни по линии отца - Роберта Кардашьяна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We’re going to Armenia 🇦🇲

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

За считанные часы в Сети фото набрало около 2,8 млн. лайков.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян прогулялась по супермаркету в утягивающем белье. 

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Теги: Ким Кардашьян, Кортни Кардашьян, Семейство Кардашьян, архивные фото
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Источник: ivona.bigmir.net

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