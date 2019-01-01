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Анджелина Джоли покорила Рим нежным образом на премьере "Малефисенты 2"

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Актриса Анджелина Джоли пришла на показ фильма в наряде от Givenchy.
Анджелина Джоли покорила Рим нежным образом на премьере "Малефисенты 2"
Анджелина Джоли покорила Рим нежным образом на премьере "Малефисенты 2"
Пресс-служба

Сегодня, 7 октября голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли посетила премьеру фильма “Малефисента 2“ в Риме. Отметим, что ранее в рамках промотура артистка представили ленту в Лос-Анджелесе и Токио.

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В столице Италии Джоли в комапании своей коллеги по фильму, актрисы Мишель Пайффер появилась на на фотоколле, который прошел на крыше отеля Hotel De La Ville. 

Для мероприятия 44-летняя звезда выбрала нежный образ. Перед камерами Анджелина позировала в сиреневом наряде из весенне-летней коллекции 2019 бренда Givenchy и в черных узких брюках. Свой образ актриса дополнила замшевыми черными туфлями и золотыми серьгами.

Напомним, ранее Анджелина Джоли показала свой роскошный дом за 25 миллионов.

 

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Теги: Анджелина Джоли, Малифисента 2
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Источник: Ivonа bigmir)net

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