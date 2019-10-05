Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Редкие фото: MONATIK показал подросших сыновей

Комментариев: 0
Артист показал совместные кадры с детьми из поездки в Австрию.
Редкие фото: MONATIK показал подросших сыновей
Редкие фото: MONATIK показал подросших сыновей
instagram.com/monatik_official

Популярный украинский исполнитель, танцор и композитор Дмитрий Монатик (MONATIK) порадовал фанов новыми семейными фотографиями. Артист отправился в Австрию в рамках своего тура. А его жена вместе с детьми присоединилась к гастролям.

Читай также: “Каждый раз“: MONATIK представил яркий клип, который снял на Кубе

Так, на своей странице в Instagram звезда опубликовал несколько кадров из аэропорта “Борисполь“ и с прогулки по Вене с подросшими сыновьями - Платоном и Даниилом. К слову, звездный отец по-прежнему скрывает лица мальчиков.

“Такие драгоценные мгновения. Ничего, сегодня, не может быть прекрасней, чем твоя семья, которая приезжает к тебе во время тура. Запоминаю каждый миг, секундами каждыми... С Вами... У нас сегодня огромнейший праздник“, подписал один из кадров MONATIK.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы едем в #EuroTour !!!! #Мои

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первое знакомство с #Monet #Picasso #Dürer #Lassing ! #Art4Art

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Напомним, ранее MONATIK признался, почему скрывает лица своих сыновей.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: MONATIK
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь