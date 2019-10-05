Редкие фото: MONATIK показал подросших сыновей

Артист показал совместные кадры с детьми из поездки в Австрию.

Популярный украинский исполнитель, танцор и композитор Дмитрий Монатик (MONATIK) порадовал фанов новыми семейными фотографиями. Артист отправился в Австрию в рамках своего тура. А его жена вместе с детьми присоединилась к гастролям.

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Так, на своей странице в Instagram звезда опубликовал несколько кадров из аэропорта “Борисполь“ и с прогулки по Вене с подросшими сыновьями - Платоном и Даниилом. К слову, звездный отец по-прежнему скрывает лица мальчиков.

“Такие драгоценные мгновения. Ничего, сегодня, не может быть прекрасней, чем твоя семья, которая приезжает к тебе во время тура. Запоминаю каждый миг, секундами каждыми... С Вами... У нас сегодня огромнейший праздник“, подписал один из кадров MONATIK.

Напомним, ранее MONATIK признался, почему скрывает лица своих сыновей.

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