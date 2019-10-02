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Эффектная дочка Деппа и Паради "побила горшки" со своим бойфрендом - СМИ

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Лили Роуз Депп и ее молодой человек пришли раздельно на премьеру общего фильма.

Эффектная дочка Деппа и Паради
Эффектная дочка Деппа и Паради "побила горшки" со своим бойфрендом - СМИ
instagram.com/_lilyrose.melody.depp

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Дочь звездных родителей Джонни Деппа и француженки Ванессы Паради 20-летняя Лили Роуз Депп засветилась в ярком наряде на премьере картины “Король“, в которой сыграла дочь короля Франции Кэтрин. Девушка пришла на презентацию фильма в черном платье с запахом и цветочным принтом - наряд с глубоким декольте подчеркнул грудь актрисы.

Однако, шикарное платье - не единственное, что привлекло внимание публики - журналистам в глаза сразу же бросились “натянутые отношения“ Лили Роуз и ее коллеги по съемочной площадке 23-летнего американского актера Тимоти Шаламе, с которым юной Депп приписывали бурный роман. Молодые люди явились на презентацию порознь, и весь вечер держались довольно отстраненно. В Сети незамедлительно констатировали - пара побила горшки, а в СМИ появились публикации, в которых знаменитостей назвали экс-возлюбленными.

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Поскольку скрытные звезды не особо афишировали и начало отношений, которые им упорно приписывали поклонники, - подтверждения о расставании также пока не последовало.

Ранее мы писали, что Ванесса Паради посвятила клип Киеву.

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Теги: Ванесса Паради, Джонни Депп, Лили Роуз Депп, романы звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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